TESK Genel Başkanı Palandöken: "Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi indirimlerinin gündeme gelmesinin esnaf camiasını umutlandırdığını belirterek, "Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, akaryakıtta yapılacak vergi indiriminin piyasalara olumlu katkı sunacağına işaret etti.



Uzun zamandır akaryakıtta vergi indirimi yapılması gerektiğini dile getirdiklerini anımsatan Palandöken, "Beklediğimiz vergi indirimlerinin gündeme gelmesi tüm esnaf camiasını umutlandırdı. Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak. Ticari araçlarda kullanılan akaryakıtın vergisi daha fazla azaltılırsa bunun enflasyondaki etkisi de daha fazla olur." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen yıl beyaz eşya ve mobilyada yapılan vergi indirimlerinin de ekonomiye olumlu etkisi olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Özellikle elektronik ürünlerde, beyaz eşyada ve küçük ev aletlerinde bir kez daha geçici süreli vergi indirimine ihtiyaç var. Bu indirimleri bazı sektörlerde canlılık sağlamayı çalışmak gibi görmemek gerekir. Bu sektörlerdeki indirim önce bunlara bağlı yan sektörleri, ardından da çarpan etkisiyle diğer tüm sektörleri etkiler. Ayrıca otomotiv sektöründe yapılacak geçici bir vergi indirimi de ekonomide çok büyük bir etki yapacaktır. Vergi indirimleri bir an önce hayata geçirilmelidir."