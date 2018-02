Hükümetin ithal eti teşvik ederek daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği et sorunu giderek büyüyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi yüzde 12,6 azaldı.

Pahalı yem, ucuz ithal et derken sonuç bu noktaya geldi, et üretimi ithalata rağmen geriledi.



Her yıl azalıyor, beslenen hayvan sayısı. Çünkü maliyetler düşmüyor. İthal etten sonra besici zararda.



TÜİK'in rakamlarına göre de kırmızı et üretimi 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 12.6 azalarak 295 bin 329 ton oldu.



Yurt dışından gelen ithal et yüzünden üretici eskisi kadar hayvan bakamıyor, üstüne üstlük et fiyatları da ucuzlamadı.



Kırmızı et üretiminin azalışı kırmızı alarm veriyor çünkü vatandaş da et yiyememekten şikayetçi.





ulusal.com.tr