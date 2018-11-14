"Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" diyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, et ithalatının çözüm buldu...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını belirterek, "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek" dedi. Bakanlık ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Balık Ankara'da da Yenir" festivalinde konuşan Bakan Pakdemirli, "Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.



'Eti daha az yiyelim, et yerine hindi yesek bu iş çözülecek'



Balığı haftada iki günden fazla yiyecek kadar çok sevdiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, festivalde balık pişirerek katılımcılara dağıttı. Türkiye'de et ithalatının çok konuşulduğunu dile getiren Pakdemirli, bugüne kadar yılda 60 ila 100 bin ton et ithalatı yapıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim."



'Agresif stratejiyle Türkiye'yi balık üssü haline getirebiliriz'



Türkiye'nin yıllık ortalama 1 milyar dolar olan balık ihracatını 2 milyar dolara çıkarması gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bu işin yapılabilirliği var, biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz. 280 bin ton olan su ürünleri üretimimizin 2023'te 600 bin tona ulaşması talimatını vermiştim. Bu hızla gidersek, 2023 olmadan 600 bin tona çıkabiliriz. 2002'de yıllık 6-7 kilogram balık yiyormuşuz, bu rakam etle aynı. Şimdi ise 5,5 kilograma düşmüş. Demek ki bu alanda gidecek yolumuz, yiyecek çok balık öğünümüz var. Sağlıklı olmak, lezzet arıyorsak, balık tüketimimizi artırmamız lazım" diye konuştu.



'Artık eşim de balık yemeye başladı'



Çabalarıyla artık eşinin de balık yemeye başladığını anlatan Bakan Pakdemirli, tuzda balık yaparak evde kokusuz balık pişirmenin mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Hepinize tuzda balık tavsiye ederim. Evde çok basit hazırlanabilir. Sadece restoranlarda değil, evde de balık tüketiyor olmamız lazım" dedi.



Yusuf Yavuz

ulusal.com.tr

