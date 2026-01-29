NETCAD halka arz ne zaman? Kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde. Halka arz tarihleri, dağıtım yöntemi, lot sayısı ve katılım endeksine uygunluk bilgileri belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
NETCAD halka arz ne zaman? Kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Yayınlanma:

Netcad Yazılım A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından halka arz sürecine giriyor. NETCD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek şirket için talep toplama tarihleri ve halka arz detayları netleşti.

NETCAD halka arz ne zaman?

Resmî izahnameye göre Netcad halka arzı 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci üç gün sürecek.

NETCAD halka arz bilgileri

Borsa kodu: NETCD
Pazar: Ana Pazar
Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım
Halka arz fiyatı: 46 TL
Toplam arz: 40 milyon lot

NETCAD kaç lot verir?
Dağıtılacak lot sayısı katılımcı sayısına göre değişecek. Tahmini dağılım şu şekilde:

150 bin katılımda: ~160 lot
250 bin katılımda: ~96 lot
350 bin katılımda: ~69 lot
500 bin katılımda: ~48 lot
700 bin katılımda: ~35 lot

NETCAD katılım endeksine uygun mu?

Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arzına ilişkin yayımlanan izahname ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre şirketin payları katılım endeksine uygun değildir.

Katılım endeksine uygunluk değerlendirmesinde; şirketin faaliyet alanı, finansal gelir yapısı ve faizli işlemlerle olan ilişkisi dikkate alınmaktadır. Netcad Yazılım’ın mali tablolarında yer alan bazı kalemler ve gelir yapısı nedeniyle, şirket hisseleri Borsa İstanbul Katılım Endeksi kriterlerini karşılamamaktadır.

Bu nedenle faiz hassasiyeti olan yatırımcılar, Netcad halka arzına katılım sağlayamamaktadır.

Halka arzdan elde edilecek gelir nerede kullanılacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre gelirlerin;

%75–85’i Ar-Ge ve işletme sermayesine
%5–10’u pazarlama faaliyetlerine
%10–15’i altyapı ve teknoloji yatırımlarına
ayrılacak.

NETCAD hangi bankalarda var?

Halka arza şu banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabiliyor:

Ziraat Yatırım, İş Yatırım, Garanti Yatırım, Ak Yatırım, Halk Yatırım, QNB Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Gedik Yatırım, A1 Capital, Alnus Yatırım, TEB Yatırım, Deniz Yatırım ve diğer yetkili aracı kurumlar.

Altında düşüş beklediğimizden de yakın: İslam Memiş tarih verdi!Altında düşüş beklediğimizden de yakın: İslam Memiş tarih verdi!Ekonomi
halka arz
Günün Manşetleri
Restoran ve kafelerde yeni dönem
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu
Fırtına, yoğun kar ve sel riski...
İstanbul Valisi'nden trafik çilesine "Ramazan" formülü
Gümrük Birliği'nde 29 kriz başlığından 15'i çözüldü
Bölünmüş yol ağımız Dünya çevresinin 4'te 3'üne ulaştı!
1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!
İşsizlikte 0,8 puanlık düşüş, işte son veriler...
Kars'ta şafak vakti fuhuş operasyonu
Son 5 günde 19 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Restoran ve kafelerde yeni dönem Restoran ve kafelerde yeni dönem
Arka Sokaklar 737.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar 737.Bölüm canlı izle Arka Sokaklar 737.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar 737.Bölüm canlı izle
Cuma günü elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Cuma günü elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza teslim Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza teslim
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?