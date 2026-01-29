NETCAD halka arz ne zaman? Kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde. Halka arz tarihleri, dağıtım yöntemi, lot sayısı ve katılım endeksine uygunluk bilgileri belli oldu.
Netcad Yazılım A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından halka arz sürecine giriyor. NETCD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek şirket için talep toplama tarihleri ve halka arz detayları netleşti.
NETCAD halka arz ne zaman?
Resmî izahnameye göre Netcad halka arzı 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci üç gün sürecek.
NETCAD halka arz bilgileri
Borsa kodu: NETCD
Pazar: Ana Pazar
Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım
Halka arz fiyatı: 46 TL
Toplam arz: 40 milyon lot
NETCAD kaç lot verir?
Dağıtılacak lot sayısı katılımcı sayısına göre değişecek. Tahmini dağılım şu şekilde:
150 bin katılımda: ~160 lot
250 bin katılımda: ~96 lot
350 bin katılımda: ~69 lot
500 bin katılımda: ~48 lot
700 bin katılımda: ~35 lot
NETCAD katılım endeksine uygun mu?
Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arzına ilişkin yayımlanan izahname ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre şirketin payları katılım endeksine uygun değildir.
Katılım endeksine uygunluk değerlendirmesinde; şirketin faaliyet alanı, finansal gelir yapısı ve faizli işlemlerle olan ilişkisi dikkate alınmaktadır. Netcad Yazılım’ın mali tablolarında yer alan bazı kalemler ve gelir yapısı nedeniyle, şirket hisseleri Borsa İstanbul Katılım Endeksi kriterlerini karşılamamaktadır.
Bu nedenle faiz hassasiyeti olan yatırımcılar, Netcad halka arzına katılım sağlayamamaktadır.
Halka arzdan elde edilecek gelir nerede kullanılacak?
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre gelirlerin;
%75–85’i Ar-Ge ve işletme sermayesine
%5–10’u pazarlama faaliyetlerine
%10–15’i altyapı ve teknoloji yatırımlarına
ayrılacak.
NETCAD hangi bankalarda var?
Halka arza şu banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabiliyor:
Ziraat Yatırım, İş Yatırım, Garanti Yatırım, Ak Yatırım, Halk Yatırım, QNB Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Gedik Yatırım, A1 Capital, Alnus Yatırım, TEB Yatırım, Deniz Yatırım ve diğer yetkili aracı kurumlar.