NETCAD halka arz ne zaman? Kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Netcad Yazılım A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından halka arz sürecine giriyor. NETCD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek şirket için talep toplama tarihleri ve halka arz detayları netleşti.

NETCAD halka arz ne zaman?

Resmî izahnameye göre Netcad halka arzı 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci üç gün sürecek.

NETCAD halka arz bilgileri

Borsa kodu: NETCD

Pazar: Ana Pazar

Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

Halka arz fiyatı: 46 TL

Toplam arz: 40 milyon lot

NETCAD kaç lot verir?

Dağıtılacak lot sayısı katılımcı sayısına göre değişecek. Tahmini dağılım şu şekilde:

150 bin katılımda: ~160 lot

250 bin katılımda: ~96 lot

350 bin katılımda: ~69 lot

500 bin katılımda: ~48 lot

700 bin katılımda: ~35 lot

NETCAD katılım endeksine uygun mu?

Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arzına ilişkin yayımlanan izahname ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre şirketin payları katılım endeksine uygun değildir.

Katılım endeksine uygunluk değerlendirmesinde; şirketin faaliyet alanı, finansal gelir yapısı ve faizli işlemlerle olan ilişkisi dikkate alınmaktadır. Netcad Yazılım’ın mali tablolarında yer alan bazı kalemler ve gelir yapısı nedeniyle, şirket hisseleri Borsa İstanbul Katılım Endeksi kriterlerini karşılamamaktadır.

Bu nedenle faiz hassasiyeti olan yatırımcılar, Netcad halka arzına katılım sağlayamamaktadır.

Halka arzdan elde edilecek gelir nerede kullanılacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre gelirlerin;

%75–85’i Ar-Ge ve işletme sermayesine

%5–10’u pazarlama faaliyetlerine

%10–15’i altyapı ve teknoloji yatırımlarına

ayrılacak.

NETCAD hangi bankalarda var?

Halka arza şu banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabiliyor:

Ziraat Yatırım, İş Yatırım, Garanti Yatırım, Ak Yatırım, Halk Yatırım, QNB Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Gedik Yatırım, A1 Capital, Alnus Yatırım, TEB Yatırım, Deniz Yatırım ve diğer yetkili aracı kurumlar.