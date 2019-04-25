Gıda Bakanlığı eliyle zincir marketlerde satılan ithal et zamlandı. 500 gramlık paket kıyma et 14,50'den 19.50 liraya, 1 kilogramlık kuşbaşı ise 31 liradan 42 TL'ye çıktı. Et ve Süt Kurumunun, et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satım neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Destekleme ödemeleri, tebliğle belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasıyla gerçekleştirilecek. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artışla, 1 TL'den 1,25 TL'ye yükseldi

Hükümet, seçimin hemen ardından sebze ve meyvede tanzim satışa son verirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eliyle zincir marketlerde satışa sunulan ithal etin fiyatına da yüzde 35 zam yapıldı.



Sözcü’de yer alan habere göre bazı marketlerde 500 gramlık kıymanın fiyatı 14.50 TL’den 19.50 TL’ye, 1 kilogram dana kuşbaşının fiyatı ise 31 TL’den 42 TL’ye çıktı. Ortama iki ürüne de yüzde 35 oranında zam geldi. Bazı marketlerde ise iki ürünün gramajı 400 grama indirilerek fiyata 1 1.75 lira zam yapıldı.



Bakanlık tarafından ithal edilen karkas etin satışına 2017 yılı ekim ayında başlanmıştı. Halen, bakanlık tarafından ithal edilen etler üç zincir markette satılıyor.



ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR



Et ve Süt Kurumunun (ESK), et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satım neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.



Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında bu yıl için et piyasasının düzenlenmesi amacıyla çıkarıldı.



ESK'nin, et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satımlar neticesinde oluşacak fark, kurum tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.



Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon liralık kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak.



Bakanlık, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla protokol yapmaya yetkili olacak.



TEBLİĞ DE ÇIKARILACAK



Destekleme ödemeleri, tebliğle belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.



Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenecek.



Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden ESK'ye aktarılacak.



Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecek.



ANKARA'DA DA EKMEĞE ZAM



Ankara Fırıncılar Odası Ankara’da 1 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatının 1.25 TL’ye yükseldiği duyurdu.



Ankara Fırıncılar Odası’ndan Sözcü'ye yapılan açıklamada ise fiyat artışında artan üretim maliyetlerinin etkili olduğu bilgisi verildi.



ulusal.com.tr