Euro 53.50 Lirayı devirdi, Dolar yükselişte: 4 Haziran döviz kurları

Hem serbest piyasada ticaret yapan iş dünyası hem de birikimlerini dövizde değerlendiren yatırımcılar, sabahın ilk saatlerinden itibaren canlı grafiklere kilitlendi. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahında Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini, güne bir önceki kapanış değerlerinin üzerinde yeşil ibreyle başlangıç yaptı.

DOLAR VE EURODA SABAH SAATLERİNDEKİ ANLIK TABELA

Serbest piyasada döviz kurları, işlemlerin ilk saatlerinde (saat 09:30 itibarıyla) dar banttaki yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dağıtım kanallarından alınan son dakika verilerine göre piyasadaki net durum şu şekilde:

ABD DOLARI (USD): Güne yüzde 0.03 oranında sınırlı bir yükselişle başlayan ABD doları, serbest piyasada net 45.9732 TL’den alınıp, 45.9772 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Dolar dün en yüksek 45.9740 TL'yi, en düşük 45.9220 TL'yi test etmiş ve günü 45.9630 TL seviyesinde noktalamıştı.

EURO (EUR): Güne yüzde 0.33'lük daha sert bir yükseliş ivmesiyle giren Euro, 53.5076 TL’den satın alınırken, kuyumcu ve döviz bürolarında 53.5255 TL’den satılıyor. Euro dün en yüksek 53.4875 TL’yi, en düşük ise 53.3123 TL’yi görmüş ve günü 53.3381 TL olarak kapatmıştı.

İNGİLİZ STERLİNİ (GBP): Güne yüzde 0.20 primle başlayan Sterlin ise serbest piyasada anlık olarak 61.8481 TL’den alınıp 61.9115 TL’ye satılarak işlem görmeyi sürdürüyor.

DOLARIN YILBAŞI VE YILLIK PERFORMANSI

Güne 45.9750 TL ortalamasıyla devam eden ABD doları, uzun vadeli yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Dolar, 43.0312 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre tam 2,94 lira artış göstererek yüzde 6,84 oranında değer kazandı. Son bir yıllık periyot incelendiğinde ise performans çok daha dikkat çekici; geçtiğimiz yıl bu dönemde 39.1706 lira olan dolar, bugün 45.9750 liraya yükselerek yatırımcısına yıllık bazda yüzde 17,37 oranında net bir kazanç sağladı.

EURONUN YILBAŞI VE YILLIK PERFORMANSI

Avrupa para birimi Euro da hem yıllık hem de aylık bazda güçlü bir grafik çiziyor. 50.4706 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre Euro, geride kalan aylarda 3,05 lira birden artarak yüzde 6,04 oranında değer kazandı. Son bir yıllık zaman dilimi mercek altına alındığında ise Euro; 44.8577 liradan 53.5166 liraya kadar tırmanış yaşadı ve son bir yılda yüzde 19,30 oranında fahiş bir değer kazancına imza attı.

STERLİNİN YILBAŞI VE YILLIK PERFORMANSI

Kurlar arasında en yüksek birim değere sahip olan İngiliz Sterlini de performansıyla göz dolduruyor. Yılbaşı başlangıç değeri 57.9551 TL olan sterlin, o tarihten bu yana 3,90 lira artarak yüzde 6,72 oranında değerlendi. Son bir yıla göre yapılan hesaplamalarda ise sterlinin, 53.1792 liradan 61.8520 liraya yükselerek yıllık bazda yüzde 16,31 oranında değer kazancı yaşadığı resmi finans raporlarına yansıdı. Piyasaların gün içindeki veri takvimini izlemeye devam edeceği bildirildi.