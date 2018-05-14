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Euro ve Dolarda hareketlilik

ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen doların liraya karşı yükselişi sürüyor. Dolar yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.3519 lira ile, 4.3744 liralık tarihi rekoruna yaklaşırken, euro da 5.2055 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Euro ve Dolarda hareketlilik

ABD'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı "çekirdek enflasyon"un Nisan'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, "kademeli" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde 92.31’e kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1977 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde 4.3519 lirayı gören dolar daha sonra 4.31 - 4.32 lira aralığına, 5.2055 lirayı gören euro da 5.17 - 5.18 aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 0.11 düşüşle 101 bin 738 puandan başladığı haftanın ilk gününün kapanış saatine doğru günlük yüzde 1.59 artışla 103 bin 467 puanı gördü.

Etiketler; #Euro #dolar #abd merkez bankası
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