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Euro ve dolarda son durum!

ABD ile yaşanan vize sorunu ve Suriye ve Irak'taki çatımalara bağlı jeopolitik risklerle dolar 3.76 liranın üzerinde hareket ediyor. 

Euro ve dolarda son durum!

ABD ile yaşanan vize sorunu ve Suriye ve Irak'taki çatımalara bağlı jeopolitik risklerle dolar 3.76 liranın üzerinde hareket ediyor. 

ABD'nin, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediğine ilişkin haberlerin ardından hızla tırmanan dolar dün gece küresel piyasalarda 3.80 lra sınırını da aşarak 3.8081 lirayı gördükten sonra, günün ilk işlemlerinde 3.76 - 3.77 lira aralığına döndü.

Avrupa Merkez Bankası'nın, uzun süredir gündemde olan "tahvil alımlarını azaltma kararı"nı bugün açıklayacağı beklentisiyle, 1.1832 liraya kadar yükselen euro da 4.45 - 4.46 lira aralığında hareket ediyor.

Dövizlerde yükselişi destekleyen gelişmelerden birisi de, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ndeki gelişmeler oldu. Zirvede, daha önce Türkiye'ye verilmesi planlanan 217 milyon euroluk desteklerin 80 milyon euro kısıtlanmasını öngören bir öneri verildi. Bugün yapılması beklenen oylamada önerinin benimsenmesi durumunda, bu miktarın 50 milyon euroluk bölümü derhal kesilecek, kalan 30 milyon eurolu kısıntı da daha sonraki dönemde uygulanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #Türk lirası #Euro #türkiye #abd #ırak #suriye
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