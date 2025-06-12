Euro'dan tarihi atak: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!

Doların küresel çapta değer kaybetmesi ve Euro Bölgesi'nden gelen güçlü ekonomik verilerin etkisiyle, Euro kuru Türk lirası karşısında yükselişe geçti. 23 Mayıs 2025 tarihinde 44,27 TL seviyelerinde seyreden Euro, yaklaşık üç haftalık durağan seyrin ardından 11 Haziran itibarıyla yeniden yükseliş eğilimine girdi.

45,30 TL İLE TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Piyasalarda 12 Haziran sabahı saatlerinde Euro/TL kuru 45,3043 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, Euro’nun Türk lirası karşısında ulaştığı tarihi zirve olarak kayıtlara geçti.