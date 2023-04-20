Europower borsada işlem görmeye başladı
Europower halka arzını, 2023 yılının en yüksek talep gelen halka arzı olarak rekor kırarak tamamlamıştı. Halka arzını tamamlayan Europower halka arzı bugün borsada işlem görmeye başladı.
Europower halka arzını, 2023 yılının en yüksek talep gelen halka arzı olarak rekor kırarak tamamlamıştı. Bugün borsada işlem görmeye başlayan ''Europower'' hissesi yatırımcılar tarafından oldukça merak ediilmektedir. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arza 2,2 milyon yatırımcı katılarak 2023 yılının rekoru kırılmış oldu. Europower şirketi bugün bosradaki ilk gününde yatırımcısı ile buluştu.
HALKA ARZ DETAYLARI
• Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 20 Nisan 2023
• Borsada işlem görmesi planlanan Pazar Yıldız Pazar
• Borsadaki ismi kısaca EUPWR
• 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunulacak
• Eşit dağıtım yöntemine göre halka arz pay dağıtımı yapılacaktır.
• Halka arz sonuçları, başvurunun tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda açıklanacaktır.
• Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ halka arzda konsorsiyum lideri
• Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.
Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL olacaktır. Halka arzın Bireysel Yatırımcı payı %80 olarak açıklanmıştır.
HALKA ARZDA DEV KATILIM
EUPWR halka arzında talepler 12-13-14 Nisan'da toplanırken, büyük ilgi gören halka arzla ilgili sonuçlar 17 Nisan 2023 itibariyle yatırımcılarla paylaşılmış oldu. Europower halka arz büyüklüğü 2,4 milyar TL olduğu açıklandı.
Europower halka arzında 60 milyon lot yatırımcılara dağıtılırken, halka arza rekor talep geldi. Toplam başvuru yapan yatırımcı sayısı 2 milyon 240 bin 284 olarak açıklandı.