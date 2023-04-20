Europower borsada işlem görmeye başladı

HALKA ARZDA DEV KATILIM

EUPWR halka arzında talepler 12-13-14 Nisan'da toplanırken, büyük ilgi gören halka arzla ilgili sonuçlar 17 Nisan 2023 itibariyle yatırımcılarla paylaşılmış oldu. Europower halka arz büyüklüğü 2,4 milyar TL olduğu açıklandı.

Europower halka arzında 60 milyon lot yatırımcılara dağıtılırken, halka arza rekor talep geldi. Toplam başvuru yapan yatırımcı sayısı 2 milyon 240 bin 284 olarak açıklandı.