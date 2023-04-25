Europower Enerji halka arz sonrası tavan yapmaya devam ediyor
Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merakla beklediği hisselerden biri olan ''EUPWR'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor. Bugün itibariyle ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık.
20 Nisan 2023 işlem görmeye başlayan hisse, tavan yaparak ilerliyor. Yatırımcılarını sevindiren hisse ile alakalı detaylar burada.
Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merakla beklediği hisselerden biri olan ''EUPWR'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor. Bugün itibariyle ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık.
Europower Enerji şirketi, borsada işlem görmesinin 3. gününde yüzde 10'luk artış ile birlikte, 54 liradan işlem görmektedir. Tavandan 26.218.160 lot alım beklemektedir.
HALKA ARZ DETAYLARI
• Eşit dağıtım yöntemine göre halka arz pay dağıtımı yapılacaktır.
• Halka arz sonuçları, başvurunun tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda açıklanacaktır.
• Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ halka arzda konsorsiyum lideri
• Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 20 Nisan 2023
• Borsada işlem görmesi planlanan Pazar Yıldız Pazar
• Borsadaki ismi kısaca EUPWR
• 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunulacak
• Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.
Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL olacaktır. Halka arzın Bireysel Yatırımcı payı %80 olarak açıklanmıştı.