Europower Enerji halka arz sonrası tavan yapmaya devam ediyor

20 Nisan 2023 işlem görmeye başlayan hisse, tavan yaparak ilerliyor. Yatırımcılarını sevindiren hisse ile alakalı detaylar burada.

Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merakla beklediği hisselerden biri olan ''EUPWR'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor. Bugün itibariyle ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık.