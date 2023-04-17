Europower Enerji halka arz sonuçları: Europower halka arz kaç lot verdi?

Halka arzın yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı. Halka arzda yeni bir katılım rekoru olan 2.240.284 yatırımcı katılırken, 2.118.379 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.

2.4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü olan şirket, şirketin yüzde 27,30'luk bölümü halka açılmıştı. Bu pay için 50 milyon hisse dağıtılması planlanmıştı. Talebin çok olması halinde ise 10 milyon pay daha ilave edilmesi bekleniyordu.