Europower Enerji halka arz sonuçları: Europower halka arz kaç lot verdi?
Borsa İstanbul’da EUPWR koduyla işlem gören Europower Enerji halka arz işlemleri sona erdi, gözler talep toplama sürecinin bitmesiyle Europower halka arz sonuçlarına çevrildi. İşte Europower Enerji halka arz sonuçları hakkında merak edilenler…
Europower halka arz sonuçları Europower enerjiye yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. “EUPWR kaç lot verdi, Europowe Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. 14 Nisan’da tamamlanan Europower halka arz işlemi tamamlanınca gözler sonuçlara çevrildi. Sermaye artırımı 45.000.000 lot olarak belirlenmişti. İşte EUPWR halka arz sonuçları ve Europower enerji kaç lot verdi? Sorusunun yanıtı…
EUROPOWER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Europower halka arzına ilişkin sonuçlar Ak Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaşıldı.
EUROPOWER ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?
Buna göre bireysel yatırımcılara 24-25 lot hisse dağıtıldı.Halka arzda 2.116.948 Yurtiçi Bireysel Yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Europower Enerji'nin halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı.
Halka arzın yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı. Halka arzda yeni bir katılım rekoru olan 2.240.284 yatırımcı katılırken, 2.118.379 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.
2.4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü olan şirket, şirketin yüzde 27,30'luk bölümü halka açılmıştı. Bu pay için 50 milyon hisse dağıtılması planlanmıştı. Talebin çok olması halinde ise 10 milyon pay daha ilave edilmesi bekleniyordu.