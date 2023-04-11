Dev halka arz yarın başlayacak
Halka Arz Tarihleri ve Halka Arz’da Satış Fiyatı Belli Oldu 12-13-14 Nisan 20 Nisan’da Borsada Eşit Dağıtım yöntemi ile halka arz olacak. Halka arzın talep toplama başlangıcı yarın (12 Nisan) olarak açıklandı.
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) halka arza 12-13-14 nisan tarihlerinde talep toplayacak. Tahmini olarak da 20 Nisan’da Borsada Eşit Dağıtım yöntemi ile 1 TL nominal değerli payların 40,60 TL sabit fiyattan satılması bekleniyor. Çoğunluk payların sahibi 70% hisse oranı ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), en iyi gayret yöntemi ile Ak Yatırım liderliklerinde talep toplanıyor.
50 milyon TL’lik halka arzın hedeflenen büyüklüğü 2.030.000.000 TL oluyor. Europower’ın mevcut sermayesi 175 milyon TL, bedelli sermaye artırımı da 45 milyon TL olacak ve yeni sermayesi 220 milyon TL’ye yükseliyor.
Sermaye artırımı toplamda 50 milyon TL olacak; 45 milyon TL bedelli sermaye artırımından, 5 milyon TL’si ise ortakların hisselerinin mevcut paylarından satışından gerçekleşecek. Toplamda 50 milyon Lot satışı anlamına geliyor.
Fazla talep gelmesi halinde 10 milyon lot daha ek satış gerçekleşebilecek. Detayları şu şekilde:
Mevcut ortaklarından
• Muhittin Behiç Harmanlı’nın 3.787.500 TL,
karşılığı 3.787.500 Lot
• Ali Gökhan Öztürk’ün 725.000TL,
karşılığı 725.500 Lot
• Ramin Malek’in 487.500TL lik hisseleri,
karşılığı 487.500 Lot