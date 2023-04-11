Dev halka arz yarın başlayacak

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) halka arza 12-13-14 nisan tarihlerinde talep toplayacak. Tahmini olarak da 20 Nisan’da Borsada Eşit Dağıtım yöntemi ile 1 TL nominal değerli payların 40,60 TL sabit fiyattan satılması bekleniyor. Çoğunluk payların sahibi 70% hisse oranı ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), en iyi gayret yöntemi ile Ak Yatırım liderliklerinde talep toplanıyor.