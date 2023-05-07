Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) hız kesmeden bir anlaşmaya daha imza attı. İşte ayrıntılar...
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) hız kesmeden yeni bir iş anlaşmasına daha imza attı. EUPWR son yaptığı anlaşma çerçevesinde 1 milyon 980 bin dolar alacak. Güncel kur ile Türk lirası bazında şirketin kazanacağı tutar 38 milyon 590 bin 200 TL olacağı açıklandı.
EUROPOWER ENERJİ (EUPWR) KAP DUYURUSU
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği yeni iş anlaşmasıyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi; - Şirketimiz, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'den 09/05/2023 tarihinde imzalanmak üzere ‘'CS23000055-2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ALT ALIMI'' konulu iş için sözleşme daveti almıştır. Sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.980.000 USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 38.590.200 TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'
EUPWR HİSSE DURUMU NEDİR?
Borsada son halka arz olan şirketler arasında yer alan EUPWR yeni işlem gününde yüzde 9,39 düşüşle 70,45 TL seviyesinden fiyatlanıyor. Europower Enerji şirketi halka arz sonrasında en yüksek 85,03 TL seviyesini gördü.
7 işlem günü üst üste tavan olan EUPWR hisseleri 3 Mayıs 2023 tarihinde tavan serisini bozmasının ardından düşüş yaşamaya başladı. Borsada haftalık kapanış öncesi EUPWR hisselerinde satış baskısı derinleşmiş durumda olarak kapattı.
Kaynak: halkaarz.net