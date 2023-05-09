Europower Enerji'den (EUPWR) dev anlaşma

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) hız kesmeden yeni bir iş anlaşmasına daha imza attı. EUPWR son yaptığı anlaşma çerçevesinde 1 milyon 980 bin dolar alacak. Güncel kur ile Türk lirası bazında şirketin kazanacağı tutar 38 milyon 590 bin 200 TL olacağı açıklandı.