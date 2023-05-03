Europower Enerji'den (EUPWR) dev girişim

Europower Enerji Şirketinin yaptığı anlaşmadan kazanacağı tutar 60 milyon TL olacağı açıklandı. Şirket son yaptığı iş anlaşmasından 3 milyon 87 bin dolar kazanacak. Güncel kur ile 60 milyon 103 bin 890 TL gelir elde edecek olan şirketin yaptığı anlaşmayla cirosunu ve karlılığını artırması beklenmektedir.