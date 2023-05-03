Europower Enerji'den (EUPWR) dev girişim
Europower Enerji Şirketinin yaptığı anlaşmadan kazanacağı tutar 60 milyon TL olacağı açıklandı. Şirket son yaptığı iş anlaşmasından 3 milyon 87 bin dolar kazanacak.
Europower Enerji Şirketinin yaptığı anlaşmadan kazanacağı tutar 60 milyon TL olacağı açıklandı. Şirket son yaptığı iş anlaşmasından 3 milyon 87 bin dolar kazanacak. Güncel kur ile 60 milyon 103 bin 890 TL gelir elde edecek olan şirketin yaptığı anlaşmayla cirosunu ve karlılığını artırması beklenmektedir.
EUROPOWER ENERJİ (EUPWR) İŞ ANLAŞMASI KAP AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada şunlar kaydedildi
- Şirketimiz, grup firmamız Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tic. A.Ş.'nin yapımını üstlendiği ‘'Merinos Halı Öztüketim Çatı Güneş Enerjisi Santrali Projesi'' işinin Alçak Gerilim Pano, Konstrüksiyon ve Scada kısımlarının üretimini gerçekleştirecektir. Üretimini gerçekleştireceği kısımların bedeli toplam 3.087.000, -USD'dir. (Üçmilyonseksenyedibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile bedel 60.103.890, -TL) Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
EUROPOWER ENERJ (EUPWR) FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 38.000m² ‘lik bir üretim alanında faaliyet gösteren Europower Enerji A.Ş. deneyimli, çözüm odaklı ve nitelikli bir mühendislik ekibi ile AG-OG-YG elektrik sistemleri için ürünler tasarlar, geliştirir ve üretir.
Üretim;
• Orta gerilim sabit veya çekilebilir hava yalıtımlı metal ve metal kaplı şalt panoları, SF6 yalıtımlı halka devre birimleri
• Otomasyon ve SCADA panoları dahil olmak üzere her türlü alçak gerilim şalt tesisleri ve panolar
• Metal sac, sandviç panel, beton ve özel tip kompakt trafo merkezleri / kiosklar