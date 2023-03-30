Europower halka arz edilecek

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Europower halka arzında 50,000,000 lot pay dağıtılacak.

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Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 60,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 27,30'u halka açık olacak.  EUPWR Halka arzı '' AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş' ' ortaklığında gerçekleşecek.

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EUPWR HALKA ARZ DETAYLARI

EUPWR halka arz edeceğini duyurdu. Halka arzın detayları sizlerle...

Halka Arz Şekli:

• Sermaye Artırımı : 45.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 3.787.500 Lot (Muhittin Behiç Harmanlı)
• Ortak Satışı : 725.500 Lot (Ali Gökhan Öztürk)
• Ortak Satışı : 487.500 Lot (Ramin Malek)
• Ek Pay Ortak Satışı : 10.000.000 Lot (Muhittin Behiç Harmanlı)

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• EUPWR halka arzı '''oransal dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• EUPWR halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
• EUPWR  Halka arzında payların yüzde 27,30. halka açık olacaktır.

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 SATMAMA TAAHHÜDÜ

• 6 Ay , İhraççı.
• 6 Ay , Ortaklar

Fiyat İstikrarı: 

30 gün ; Halka arz gelirinin %20'si