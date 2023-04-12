Europower halka arz hakkında tahmin

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) ile ilgili halka arz bilgileri şu şekildedir:

• Halka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023

• Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 20 Nisan 2023

• Borsada işlem görmesi planlanan Pazar Yıldız Pazar

• Borsadaki ismi kısaca EUPWR

• 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunulacak

• Eşit dağıtım yöntemine göre halka arz pay dağıtımı yapılacaktır.

• Halka arz sonuçları, başvurunun tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda açıklanacaktır.

• Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ halka arzda konsorsiyum lideri

• Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.

• Fiyat istikrarını gerçekleştirebilecek aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve aracılık yöntemi En İyi Gayret Aracılığı olacak.

• Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL

• Şirketin Halka Açıklık oranı %22,73 olacak, ek satış halinde max %27,27 olacak.

• Halka arzda tahsis limitleri

• Bireysel Yatırımcı payı %80

Bominal 40 milyon TL’lik kısım;

• Grup Çalışanları payı %3

• Nominal 1,5 milyon TL’lik kısım;

• Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı payı

• Nominal 8,5 milyon TL’lik kısım.