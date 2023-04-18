Europower halka arz sonuçları: Kaç lot verdi?
Europower borsa işlem tarihi hakkında araştırmalar, yatırımcılar tarafından aratılıyor. 12, 13 ve 14 Nisan arasında gerçekleştirilen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. talep toplama işlemlerinden sonra "Europower halka arz sonuçları" yayımlandı. İşte detaylar...
EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Europower Enerji'nin halka arzı 12 - 13 - 14 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu.
Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33'ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17'si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50'si grup çalışanlarına dağıtıldı.
EUROPOWER ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?
Buna göre bireysel yatırımcılara 24-25 lot hisse dağıtıldı .Halka arzda 2.116.948 Yurtiçi Bireysel Yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Europower Enerji'nin halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı.
Halka arzda,
• Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 3,38 katı,
• Grup Çalışanları'na tahsis edilen payların 2,03 katı ve
• Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 12,17 katı talep toplanmıştır.
Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 2.116.948 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.118.379 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Halka arz sonucunda, halka arzın,
• %83,33'üne denk gelen 50.000.000 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a,
• %2,50'sine denk gelen 1.500.000 adet pay Grup Çalışanları'na ve
• %14,17'sine denk gelen 8.500.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır.