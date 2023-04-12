Europower halka arzı talep toplamaya başladı

Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL olacaktır. Halka arzın Bireysel Yatırımcı payı %80 olarak açıklanmıştır.

Halka Arz Fonu Kullanım Yeri:

• ARGE ve ÜRGE çalışmaları sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, yeni yatırımlarda %25-%35



• Devam eden yatırımlar, üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artırımı, gayrimenkul, iş makinesi, makine teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemeleri için %10-%20

• Finansman ve KVB ödemelerinde %25-%40