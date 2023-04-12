Europower halka arzı talep toplamaya başladı
Europower hissesi halka Arz Tarihleri ve Halka Arz’da Satış Fiyatı Belli Olmuştu. 12-13-14 Nisan tarihlerinde talep toplayacaktı, talep toplama tarihleri bugün itibari ile başladı.
Borsadaki yatırımcıların en çok ilgi gösterdikleri halka arz başvurularının gündeminde olan ''Europower'' hissesi bugün itibari ile talep toplamaya başladı.
Eşit Dağıtım yöntemi ile bugün itibari ile talep toplamaya başlayan Europower hissesi 12-13-14 nisan boyunca yatırımcısından talep toplayacaktır.
EUROPOWER HALKA ARZ DETAYLARI
Sermaye artırımı toplamda 50 milyon TL olacak, 45 milyon TL bedelli sermaye artırımından, 5 milyon TL’si ise ortakların hisselerinin mevcut paylarından satışından gerçekleşecek. Toplamda 50 milyon Lot satışı anlamına geliyor.
• Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 20 Nisan 2023
• Borsada işlem görmesi planlanan Pazar Yıldız Pazar
• Borsadaki ismi kısaca EUPWR
• 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunulacak
• Eşit dağıtım yöntemine göre halka arz pay dağıtımı yapılacaktır.
• Halka arz sonuçları, başvurunun tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda açıklanacaktır.
• Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ halka arzda konsorsiyum lideri
• Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.
Halka arzın büyüklüğü 2.030.000.000 TL olup, ek satış ile max. 2.436.000.000 TL olacaktır. Halka arzın Bireysel Yatırımcı payı %80 olarak açıklanmıştır.
Halka Arz Fonu Kullanım Yeri:
• ARGE ve ÜRGE çalışmaları sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, yeni yatırımlarda %25-%35
• Devam eden yatırımlar, üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artırımı, gayrimenkul, iş makinesi, makine teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemeleri için %10-%20
• Finansman ve KVB ödemelerinde %25-%40