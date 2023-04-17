Europower halka arzına rekor katılım
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (EUPWR) halka arz sonuçları bugün açıklandı. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (EUPWR) halka arz sonuçları bugün açıklandı.
Europower halka arzını, 2023 yılının en yüksek talep gelen halka arzı olarak rekor kırarak tamamladı. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arz onayını SPK tarafından aldıktan sonra talep toplamaya başlamıştı. Europower halka arz sonuçlarının açıklanması ile birlikte dev rekor açıklandı.
HALKA ARZA DEV TALEP
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arza 2,2 milyon yatırımcı katılarak 2023 yılının rekoru kırılmış oldu.
EUPWR halka arzında talepler 12-13-14 Nisan'da toplanırken, büyük ilgi gören halka arzla ilgili sonuçlar 17 Nisan 2023 itibariyle yatırımcılarla paylaşılmış oldu. Europower halka arz büyüklüğü 2,4 milyar TL olduğu açıklandı.
Europower halka arzında 60 milyon lot yatırımcılara dağıtılırken, halka arza rekor talep geldi. Toplam başvuru yapan yatırımcı sayısı 2 milyon 240 bin 284 olarak açıklandı.
• Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 3,38 katı,
• Grup çalışanlarına tahsis edilen payların 2,03 katı,
• Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 12,17 katı talep geldi.
Europower halka arzında planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep toplanırken, EUPWR Halka arzında 2.116.948 adedi yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2.118.379 yatırımcıya dağıtım yaptı.