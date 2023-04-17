Europower halka arzına rekor katılım

HALKA ARZA DEV TALEP

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arza 2,2 milyon yatırımcı katılarak 2023 yılının rekoru kırılmış oldu.

EUPWR halka arzında talepler 12-13-14 Nisan'da toplanırken, büyük ilgi gören halka arzla ilgili sonuçlar 17 Nisan 2023 itibariyle yatırımcılarla paylaşılmış oldu. Europower halka arz büyüklüğü 2,4 milyar TL olduğu açıklandı.