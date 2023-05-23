Europower'dan (EUPWR) dev ihale

Europower Enerji firması, 3 Mayıs 2023 tarihinde ihale ile ilgili bilgilendirmeyi yapmıştı, ihaleyi üstlenen taraf olduğunu bugün (23.05.2023) duyurdu.

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Europower'dan (EUPWR) dev ihale - Resim: 1 1 8

Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)’dan 85,4 milyon TL’lik İhale İşi aldığını açıkladı.

• İhaleyi Açan Taraf : TEİAŞ Genel Müdürlüğü
• İşin adı : İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi
• İşin Baz Bedeli : 85.408.550 TL
• İhale Sonucu : İş şirketin uhdesinde kalmıştır.

Europower'dan (EUPWR) dev ihale - Resim: 2 2 8

Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:
03.05.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/347739 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.

Europower'dan (EUPWR) dev ihale - Resim: 3 3 8

TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı 23.05.2023 tarihinde iletilmiştir.

İşin baz bedeli 85.408.550 TL'dir. (Seksenbeşmilyondörtyüzsekizbinbeşyüzelli, Türk Lirası)

Europower'dan (EUPWR) dev ihale - Resim: 4 4 8

EUROPOWER ENERJİ FİRMASININ FAALİYET KONUSU NEDİR?

 

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.