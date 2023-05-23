Europower'dan (EUPWR) dev ihale
Europower Enerji firması, 3 Mayıs 2023 tarihinde ihale ile ilgili bilgilendirmeyi yapmıştı, ihaleyi üstlenen taraf olduğunu bugün (23.05.2023) duyurdu.
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)’dan 85,4 milyon TL’lik İhale İşi aldığını açıkladı.
• İhaleyi Açan Taraf : TEİAŞ Genel Müdürlüğü
• İşin adı : İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi
• İşin Baz Bedeli : 85.408.550 TL
• İhale Sonucu : İş şirketin uhdesinde kalmıştır.
Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:
03.05.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/347739 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı 23.05.2023 tarihinde iletilmiştir.
İşin baz bedeli 85.408.550 TL'dir. (Seksenbeşmilyondörtyüzsekizbinbeşyüzelli, Türk Lirası)
EUROPOWER ENERJİ FİRMASININ FAALİYET KONUSU NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.