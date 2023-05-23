Europower'dan (EUPWR) dev ihale

Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:

03.05.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/347739 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.