Europower'dan (EUPWR) halka arz sonrası rekor anlaşma

Europower Enerji firması bugün (18.05.2023), Portekiz, Angola ve Peru’daki firmaların "Trafo Tedariki" konusunda siparişleri aldığını, siparişlerin ‘muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad ve Dağıtım Trafosu’ şeklinde toplamda 920 bin EUR tutarında olduğu bilgilerini paylaştı. Ciro ve karlılığa olumlu etki yapacağı belirtildi.