Europower'dan (EUPWR) halka arz sonrası rekor anlaşma
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)’dan 920 bin EURO’luk (19,6 milyon TL değerinde) Trafo Tedariki konusunda alınan Siparişleri ile ilgili olarak, bugün (18.05.2023) KAP’ta Yeni İş ilişkisi bildiriminde bulundu.
Europower Enerji firması bugün (18.05.2023), Portekiz, Angola ve Peru’daki firmaların "Trafo Tedariki" konusunda siparişleri aldığını, siparişlerin ‘muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad ve Dağıtım Trafosu’ şeklinde toplamda 920 bin EUR tutarında olduğu bilgilerini paylaştı. Ciro ve karlılığa olumlu etki yapacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- Şirketimiz, Portekiz Bayimiz aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmaya, Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'ne ve Güney Amerika Ülkesi Peru'ya ‘Muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad ve Dağıtım Trafosu' tedariki konusunda siparişler almıştır. Siparişin bedeli 920.000, -Euro'dur. (Dokuzyüzyirmibin, Euro) (Güncel baz Euro TL kuru ile siparişlerin toplam bedeli 19.697.200, -TL'dir.).
EUROPOWER ENERJİ FİRMASININ FAALİYET KONUSU NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.
- Yenilenebilir Enerji alanlarında ise güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.