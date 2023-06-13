Europower'dan (EUPWR) rekor iş anlaşması

EUPWR FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Europower Enerji ve şirketler grubu olarak, tüm dünyada aktif ve başarılı bir şekilde faaliyet gösteren, global olarak alanında en önde gelen mühendislik, üretim, taahhüt, satış ve pazarlama gruplarından biri olarak, enerjinin her alanında çok geniş bir ürün, sistem ve hizmet yelpazesi sunuyoruz.

