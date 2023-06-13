Europower'dan (EUPWR) rekor iş anlaşması
Borsa İstanbul'da hareketli günler sürerken, şirketler iş anlaşmalarını duyuruyor. Geçtiğimiz aylarda halka arz olan Europower, 840 bin dolar tutarında sipariş aldığını yatırımcısına duyurdu. İşte detaylar...
Şirket yeni yaptığı anlaşmadan 840 bin dolar gelir elde edeceğini açıklarken, Türk lirası bazında elde edilecek gelir 19.982.800 TL olacak. EUPWR yaptığı anlaşmayla cirosunu ve karlılığını güçlendirmiş olacağını da duyurdu.
EUROPOWER ENERJİ (EUPWR) YENİ SİPARİŞ AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; ''Şirketimiz, Portekiz'de yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte ‘'Modüler Hücre, AG Pano, Dağıtım Trafosu ve Sac Köşk'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli 840.000 -USD'dir. (Sekizyüzkırkbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 19.982.800, -TL'dir.)'' açıklamalarında bulunuldu.
EUPWR FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Europower Enerji ve şirketler grubu olarak, tüm dünyada aktif ve başarılı bir şekilde faaliyet gösteren, global olarak alanında en önde gelen mühendislik, üretim, taahhüt, satış ve pazarlama gruplarından biri olarak, enerjinin her alanında çok geniş bir ürün, sistem ve hizmet yelpazesi sunuyoruz.
- Grup olarak 20 yılı aşkın süredir binlerce projede başarıyla çalışarak hizmet ve ürünlerimizi dünya çapında 5 kıtada 70'ten fazla ülkeye en üst düzey müşteri memnuniyeti ile ulaştırıyor, her geçen yıl Türkiye’den çıkan sektör lideri global bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/enerji-devinden-rekor-is-anlasmasi