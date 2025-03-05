Euro/TL tarih yazdı: İlk defa o seviyeyi geçti

Euro, dolar karşısındaki güçlenmesine paralel olarak Türk Lirası karşısında tarihi bir zirveye ulaşarak, ilk kez 39 TL seviyesini geçti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Euro/TL tarih yazdı: İlk defa o seviyeyi geçti
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Euro, dolar karşısındaki güçlenmesine paralel olarak Türk Lirası karşısında tarihi bir zirveye ulaşarak, ilk kez 39 TL seviyesini geçti. Küresel piyasalarda yaşanan gerilimlerin etkisiyle, Euro/TL kuru 39,0689’a kadar yükseldi.

Euro, TL karşısında yüzde 1'e yakın bir artış göstererek, 39 lira seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Dolar/TL ise 36,43 seviyesinde yatay seyir izlemeye devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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