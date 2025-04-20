Ev alacaklar dikkat! Tapu harcında köklü değişiklik kapıda

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde uygulanan tapu harçlarında değişiklik öngören yeni düzenleme, Meclis'e sunulmaya hazırlanıyor. Mynet'in haberine göre; hazırlanan torba yasa teklifinde, alım-satım işlemlerindeki harç oranlarının düşürülmesi ve tapuda gerçek piyasa değerinin esas alınması planlanıyor.

AMAÇ: KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK

Mevcut uygulamada, tapu harcı ödemeleri belediyelerin belirlediği rayiç (beyan) bedel üzerinden yapılıyor. Ancak bu bedelle gayrimenkulün gerçek piyasa değeri arasında ciddi farklar olabiliyor. Bu farktan dolayı bazı satış işlemleri eksik beyanla gerçekleşiyor, bu da devletin vergi kaybına yol açıyor.

Yeni düzenleme ile bu kayıt dışı durumların önlenmesi ve işlemlerin şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

TAPU HARÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Tapu harcı, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği orana göre, satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Satıcı ve alıcının ayrı ayrı yüzde 2 oranında ödediği bu harç, toplamda yüzde 4’e denk geliyor. Örneğin 2 milyon TL’lik bir dairede toplam 80 bin TL harç ödemesi yapılıyor.

Tapu harcı ödeme işlemleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem fiziki hem dijital ortamda yapılabiliyor. Vergi dairelerinin yanı sıra, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de online olarak ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden de tapu harcı yatırılabiliyor.