Ev alacaklara müjde: Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyasını duyurdu

Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için 2026 yılına özel olarak hazırladığı "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı hayata geçirdi. 19 Şubat ile 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında alıcılara üç farklı faizsiz ödeme modeli sunuluyor.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 26 İNDİRİM VE 3. YILDA TAKSİT İMKANI

Ödeme planlarında sağlanan esneklikle dikkat çeken kampanyada, 2026 yılına özel peşin alım yapacak alıcılara yüzde 26 oranında indirim uygulanıyor. Tercihini "Yeni Yuvam Modeli"nden yana kullanan vatandaşlara ise yüzde 12 indirim fırsatı tanınıyor.

Ayrıca kampanya dahilinde ev sahibi olanlar, taksit ödemelerine 3. yılda başlama imkanına kavuşuyor.

Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ile ticari üniteler için geçerli olan kampanya, Emlak Konut'un yatırım değeri yüksek 24 prestijli projesini kapsıyor. Hem oturum hem de yatırım amacıyla gayrimenkul almak isteyenlere, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma süreci kolaylaştırılıyor.

SATIŞ OFİSLERİ RAMAZAN'DA İFTARDAN SONRA DA AÇIK

Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış sürecinde son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri, Ramazan ayı boyunca normal mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da hizmet vermeye devam edecek.

KAMPANYADA 3 AYRI ÖDEME SEÇENEĞİ

“Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor:

Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor.

Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kampanyaya dahil edildi. Böylece, “Yeni Yuvam Modeli” ile ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkânı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.

4 ŞEHİRDE 24 PRESTİJLİ PROJE SATIŞTA

Söz konusu "Hoş Geldin Evim Kampanyası", Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli illerinde yer alan 24 prestijli projesinde hayata geçiriliyor.

Kampanya kapsamında vatandaşlara sunulan konut projeleri şu şekilde sıralanıyor: Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri.

Ayrıca kampanya dahilinde Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinde bulunan ticari üniteler de satışa çıkarıldı.

"Hoş Geldin Evim Kampanyası" süresince Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve ilgili satış ofisleri, Ramazan ayı boyunca normal mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir ya da doğrudan kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.