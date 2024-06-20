Ev almak hayal oldu! Konut kredilerinde faiz oranları ne kadar?

İlk evim kredisi olarak isimlendirilen bu krediyi kullanmak için de belli şartlar bulunuyor. Bu şartlara uymayanlar için de yine en düşük faiz ile çekilebilen kredinin aylık ödemesi 32 bin 187 lirayı buluyor. 120 ay vadeli kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 822 bin lirayı aşıyor.