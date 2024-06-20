Ev almak hayal oldu! Konut kredilerinde faiz oranları ne kadar?
Konut kredisi kullanmak isteyenler için kötü haber. Konut kredilerinde maaliyetler arttı. Kredilerin geri ödemeleri neredeyse 5 kata kadar çıkıyor. Konut kredilerinin faiz oranları ne kadar?
Konut kredisiyle ev almak hayal oldu. 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi neredeyse 5 milyon TL'ye ulaşıyor. Konut almak isteyenlerin merak ettiği konu, konut kredisinde faiz oranlarının ne kadar olduğu. İşte o sorunun cevabı.
KONUT KREDİLERİNİN GERİ ÖDEMESİ 5 KATA KADAR ULAŞIYOR
120 ay vadeli 1 milyon TL'lik kredinin aylık yüzde 4.29 faiz işletildiği düşünüldüğünde, kredinin geri ödemesi 5 milyon 193 bin lirayı geçiyor. Aylık taksit tutarı ise, 43 bin 179 liraya ulaşıyor.
EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ
Şu anda konut kredisinde en düşük faiz, aylık yüzde 3,5 olarak işletiliyor. Bu oranla, 1 milyon TL'lik bir kredi çekildiğinde geri ödemesi 3 milyon 781 bin lirayı aşıyor. Aylık geri ödemeler ise 31 bin 352 TL'yi buluyor.
İlk evim kredisi olarak isimlendirilen bu krediyi kullanmak için de belli şartlar bulunuyor. Bu şartlara uymayanlar için de yine en düşük faiz ile çekilebilen kredinin aylık ödemesi 32 bin 187 lirayı buluyor. 120 ay vadeli kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 822 bin lirayı aşıyor.