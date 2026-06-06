Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.737.469 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,63
Aylık taksit: 27.521,09 TL
Toplam ödeme: 3.324.530 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,74
Aylık taksit: 28.512,47 TL
Toplam ödeme: 3.434.696 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 29.057,01 TL
Toplam ödeme: 3.519.543 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,83
Aylık taksit: 29.330,23 TL
Toplam ödeme: 3.544.522 TL
ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.718.403 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.219 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 32.187,84 TL
Toplam ödeme: 3.904.140 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 28.060,70 TL
Toplam ödeme: 3.404.086 TL
QNB
Faiz oranı: %2,84
Aylık taksit: 29.421,45 TL
Toplam ödeme: 3.555.824 TL
TEB
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 29.512,73 TL
Toplam ödeme: 3.567.804 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 29.878,54 TL
Toplam ödeme: 3.608.084 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 32.654,09 TL
Toplam ödeme: 3.943.590 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,31
Aylık taksit: 33.778,51 TL
Toplam ödeme: 4.078.521 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 36.333,58 TL
Toplam ödeme: 4.379.629 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 38.725,85 TL
Toplam ödeme: 4.666.786 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 39.399,60 TL
Toplam ödeme: 4.752.522 TL