Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.737.469 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 4

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,63
Aylık taksit: 27.521,09 TL
Toplam ödeme: 3.324.530 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 5

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,74
Aylık taksit: 28.512,47 TL
Toplam ödeme: 3.434.696 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 6

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 29.057,01 TL
Toplam ödeme: 3.519.543 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 7

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,83
Aylık taksit: 29.330,23 TL
Toplam ödeme: 3.544.522 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.718.403 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 9

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.219 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 32.187,84 TL
Toplam ödeme: 3.904.140 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 11

Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 28.060,70 TL
Toplam ödeme: 3.404.086 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 12

QNB
Faiz oranı: %2,84
Aylık taksit: 29.421,45 TL
Toplam ödeme: 3.555.824 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 13

TEB
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 29.512,73 TL
Toplam ödeme: 3.567.804 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 29.878,54 TL
Toplam ödeme: 3.608.084 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 15

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 32.654,09 TL
Toplam ödeme: 3.943.590 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %3,31
Aylık taksit: 33.778,51 TL
Toplam ödeme: 4.078.521 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 17

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 36.333,58 TL
Toplam ödeme: 4.379.629 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 18

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 38.725,85 TL
Toplam ödeme: 4.666.786 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 1 milyon TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 19

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 39.399,60 TL
Toplam ödeme: 4.752.522 TL

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