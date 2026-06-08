Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 750 TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 750 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 22.408,91 TL
Toplam ödeme: 2.729.569 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,59
Aylık taksit: 20.372,18 TL
Toplam ödeme: 2.456.611 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,63
Aylık taksit: 20.640,81 TL
Toplam ödeme: 2.497.647 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 21.792,75 TL
Toplam ödeme: 2.646.582 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,83
Aylık taksit: 21.997,67 TL
Toplam ödeme: 2.663.364 TL
ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 23.098,24 TL
Toplam ödeme: 2.793.222 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 23.098,24 TL
Toplam ödeme: 2.795.038 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 24.140,88 TL
Toplam ödeme: 2.937.255 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 21.045,53 TL
Toplam ödeme: 2.561.015 TL
QNB
Faiz oranı: %2,84
Aylık taksit: 22.066,09 TL
Toplam ödeme: 2.671.930 TL
TEB
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 22.134,55 TL
Toplam ödeme: 2.681.172 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 22.408,91 TL
Toplam ödeme: 2.710.479 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 24.490,57 TL
Toplam ödeme: 2.962.718 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,31
Aylık taksit: 25.333,88 TL
Toplam ödeme: 3.063.915 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 27.250,18 TL
Toplam ödeme: 3.288.371 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 29.044,39 TL
Toplam ödeme: 3.503.760 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 29.549,70 TL
Toplam ödeme: 3.569.284 TL