Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 750 TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 750 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 2

İşte banka banka 750 bin  TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 3

Akbank

Faiz oranı: %2,89

Aylık taksit: 22.408,91 TL

Toplam ödeme: 2.729.569 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 4

Ziraat Katılım

Faiz oranı: %2,59

Aylık taksit: 20.372,18 TL

Toplam ödeme: 2.456.611 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 5

Vakıf Katılım

Faiz oranı: %2,63

Aylık taksit: 20.640,81 TL

Toplam ödeme: 2.497.647 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 6

Kuveyt Türk

Faiz oranı: %2,80

Aylık taksit: 21.792,75 TL

Toplam ödeme: 2.646.582 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 7

Albaraka Türk

Faiz oranı: %2,83

Aylık taksit: 21.997,67 TL

Toplam ödeme: 2.663.364 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 8

ING

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit: 23.098,24 TL

Toplam ödeme: 2.793.222 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 9

Türkiye Finans

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit: 23.098,24 TL

Toplam ödeme: 2.795.038 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 10

Garanti BBVA

Faiz oranı: %3,14

Aylık taksit: 24.140,88 TL

Toplam ödeme: 2.937.255 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 11

Halkbank

Faiz oranı: %2,69

Aylık taksit: 21.045,53 TL

Toplam ödeme: 2.561.015 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 12

QNB

Faiz oranı: %2,84

Aylık taksit: 22.066,09 TL

Toplam ödeme: 2.671.930 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 13

TEB

Faiz oranı: %2,85

Aylık taksit: 22.134,55 TL

Toplam ödeme: 2.681.172 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 14

Alternatif Bank

Faiz oranı: %2,89

Aylık taksit: 22.408,91 TL

Toplam ödeme: 2.710.479 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 15

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %3,19

Aylık taksit: 24.490,57 TL

Toplam ödeme: 2.962.718 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 16

DenizBank

Faiz oranı: %3,31

Aylık taksit: 25.333,88 TL

Toplam ödeme: 3.063.915 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 17

Şekerbank

Faiz oranı: %3,58

Aylık taksit: 27.250,18 TL

Toplam ödeme: 3.288.371 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 18

ICBC Bank Turkey

Faiz oranı: %3,83

Aylık taksit: 29.044,39 TL

Toplam ödeme: 3.503.760 TL

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Ev almak için hangi banka daha avantajlı? 750 bin TL konut kredisi çeken aylık ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler - Resim: 19

Anadolubank

Faiz oranı: %3,90

Aylık taksit: 29.549,70 TL

Toplam ödeme: 3.569.284 TL

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