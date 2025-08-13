Ev almak isteyenler yandı! 1 milyon TL konut kredisinde geri ödeme dudak uçuklattı
Konut fiyatlarındaki artış ve yüksek faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenlerin aylık ödemelerini rekor seviyelere taşıdı. İşte detaylar...
Konut kredilerinde faiz ve kâr payı oranlarındaki yükseliş, 1 milyon TL’lik 60 ay vadeli geri ödemeleri tarihi seviyelere taşıdı. Bankaların güncel oranlarına göre aylık taksitler 35 bin TL’nin üzerine çıkarken, toplam geri ödemeler 2,5 milyon TL’yi aşıyor. Ev sahibi olmak isteyenler için yüksek maliyet tablosu dikkat çekiyor.
İşte 1 milyon TL konut kredisinin 60 ay vadeli geri ödeme tutarları:
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.147.902 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 35.209,11 TL
Toplam Ödeme: 2.137.132 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.139.142 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.194.784 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 36.520,90 TL
Toplam Ödeme: 2.222.954 TL
Dünya Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 36.832,52 TL
Toplam Ödeme: 2.238.494 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 37.695,13 TL
Toplam Ödeme: 2.285.281 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 38.804,78 TL
Toplam Ödeme: 2.346.536 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 42.456,29 TL
Toplam Ödeme: 2.569.161 TL