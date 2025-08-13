Ev almak isteyenler yandı! 1 milyon TL konut kredisinde geri ödeme dudak uçuklattı

Konut kredilerinde faiz ve kâr payı oranlarındaki yükseliş, 1 milyon TL’lik 60 ay vadeli geri ödemeleri tarihi seviyelere taşıdı. Bankaların güncel oranlarına göre aylık taksitler 35 bin TL’nin üzerine çıkarken, toplam geri ödemeler 2,5 milyon TL’yi aşıyor. Ev sahibi olmak isteyenler için yüksek maliyet tablosu dikkat çekiyor.

İşte 1 milyon TL konut kredisinin 60 ay vadeli geri ödeme tutarları: