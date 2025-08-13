Ev almak isteyenler yandı! 1 milyon TL konut kredisinde geri ödeme dudak uçuklattı

Konut fiyatlarındaki artış ve yüksek faiz oranları, ev sahibi olmak isteyenlerin aylık ödemelerini rekor seviyelere taşıdı. İşte detaylar...

Simge Sarıyar
Konut kredilerinde faiz ve kâr payı oranlarındaki yükseliş, 1 milyon TL’lik 60 ay vadeli geri ödemeleri tarihi seviyelere taşıdı. Bankaların güncel oranlarına göre aylık taksitler 35 bin TL’nin üzerine çıkarken, toplam geri ödemeler 2,5 milyon TL’yi aşıyor. Ev sahibi olmak isteyenler için yüksek maliyet tablosu dikkat çekiyor.

İşte 1 milyon TL konut kredisinin 60 ay vadeli geri ödeme tutarları:

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.147.902 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 35.209,11 TL
Toplam Ödeme: 2.137.132 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.139.142 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.194.784 TL

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 36.520,90 TL
Toplam Ödeme: 2.222.954 TL

Dünya Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 36.832,52 TL
Toplam Ödeme: 2.238.494 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 37.695,13 TL
Toplam Ödeme: 2.285.281 TL

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 38.804,78 TL
Toplam Ödeme: 2.346.536 TL

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 42.456,29 TL
Toplam Ödeme: 2.569.161 TL

