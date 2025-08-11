Ev almak isteyenlere kötü haber! Rayiç bedeller 10-15 kat artacak

KREDİ LİMİTLERİ ARTACAK

Rayiç bedellerin yükselmesi, bankaların kredi teminatı olarak esas aldığı taşınmaz değerlerini de artıracak. Bu sayede daha önce teminat değeri yetersiz olduğu için krediye uygun bulunmayan gayrimenkuller, finansmana erişim açısından avantaj sağlayacak.