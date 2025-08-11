Ev almak isteyenlere kötü haber! Rayiç bedeller 10-15 kat artacak
Konut sektöründe 2026 yılıyla birlikte rayiç bedellerin kapsamlı şekilde güncellenmesi planlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile belediyelerin ortak çalışmasıyla piyasa değerlerine yakın bedeller belirlenecek. Artış oranlarının mevcut değerlerin 10 ila 15 katına çıkması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, Prof. Dr. Emre Alkin’in “Gayrimenkul Değerlemesi Sorunsalı: Vergi Kaybı ve Eksik Sigorta” raporunda, Türkiye’de yılda ortalama 1,5 milyon konutun satıldığı belirtiliyor.
Rayiç bedel ile gerçek satış fiyatı arasındaki fark nedeniyle yıllık vergi kaybının 6 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.
Ülkedeki toplam 38 milyon konut dikkate alındığında, düşük rayiç bedellerin yol açtığı toplam kayıp 8 milyar doları buluyor. İmarlı araziler de dahil edildiğinde bu rakam 25 milyar dolara yaklaşıyor.
AFETLERDE SİGORTA RİSKİ
Raporda, rayiç bedel üzerinden yapılan sigortaların olası afetlerde yetersiz ödeme riski taşıdığına da dikkat çekiliyor. Mevcut sistemin kentsel dönüşüm projelerini yavaşlattığı ve konut fiyatlarının erişilebilirliğini olumsuz etkilediği vurgulanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki açıklamalarında “Gerçek değer üzerinden tapu harcı alınması, adaletsizliği ve haksızlığı ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Yeni sistemle tapuda görünen değerler, piyasa değerine yaklaşacak. Bu durum, ev sahiplerinin mülklerini resmi olarak daha değerli hale getirecek.
Rayiç bedel artışı, gelecekteki satışlarda fiyatları destekleyen resmi bir belge işlevi görecek, alıcı-satıcı arasındaki değer tartışmalarını azaltacak ve kayıt dışı bedel beyanlarının önüne geçecek.
KREDİ LİMİTLERİ ARTACAK
Rayiç bedellerin yükselmesi, bankaların kredi teminatı olarak esas aldığı taşınmaz değerlerini de artıracak. Bu sayede daha önce teminat değeri yetersiz olduğu için krediye uygun bulunmayan gayrimenkuller, finansmana erişim açısından avantaj sağlayacak.
Yatırımcılar ve inşaat şirketleri için kredi limitlerinin artması, yeni projelere ivme kazandırabilecek. Belediyeler ise artan emlak vergisi gelirleriyle altyapı ve yerel kalkınma projelerine ek kaynak yaratabilecek.
Sektör temsilcileri, rayiç bedel artışının vergi ve harçlarda ciddi artışa yol açarak konut satışlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.