Ev almayı düşünenlere müjde! Kamu bankalarından özel kredi paketleri

Halkbank, yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başlattı. Krediden yararlanmak için belirli şartları karşılamak gerekiyor:

Başvuru tarihi itibarıyla eşlerden birinin 35 yaşını doldurmamış olması

Başvuru sahibi ya da eşinin üzerine kayıtlı bir taşınmaz bulunmaması

Resmi nikâh tarihinin üç yılı geçmemiş olması

Kredi kapsamında esnek geri ödeme seçenekleri sunuluyor. Aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya üç aya kadar ödemesiz seçenekler mevcut.

Faiz oranı yüzde 2,55 olarak belirlenen krediye 1 milyon TL için 120 ay vadede başvurulduğunda aylık ödeme 26 bin 806 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 216 bin TL oluyor.

Bununla birlikte krediden yararlanmak isteyenlerin bazı bankacılık hizmetlerini kullanması gerekiyor. Açık hesap açtırmak, otomatik ödeme talimatı vermek, Halkbank kredi kartına sahip olmak, hayat sigortası ve konut sigortası yaptırmak gibi ek şartlar aranıyor.

Ziraat Bankası da konut kredisi ürün paketini açıkladı. Bu pakette herhangi bir özel şart bulunmazken, faiz oranı yüzde 2,59 olarak belirlendi.

1 milyon TL krediye 120 ay vadede başvurulduğunda aylık ödeme 27 bin 162 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 259 bin TL olacak.

Özel ve kamu bankalarında güncel konut kredisi faiz oranları şöyle:

Kuveyt Türk: %2,68 (kâr payı oranı)

Vakıfbank: %2,69

TEB: %2,85

İş Bankası: %2,85

Akbank: %2,85

Yapı Kredi: %2,89

Garanti BBVA: %2,91

Denizbank: %3,81

ICBC Bank: %4,17

Şekerbank: %5,89

Faiz oranlarındaki düşüş trendi devam etse de, oranlar hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor. Bankaların yeni kampanyaları ve faiz oranlarındaki değişimler yakından takip ediliyor.