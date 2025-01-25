Ev almayı planlayanlar dikkat: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indiriminin ardından konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Peki konut kredilerinde son durum ne?
Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45’e çekmesi, konut kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Konut kredisi faiz oranı yıllık yüzde 39’a gerileyerek 1 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Uzmanlar, faizlerdeki bu düşüşün yıl içinde daha da hızlanabileceğini öngörüyor.
AYLIK TAKİSTLER AZALDI
Ekonomist Muhammet Bayram, faiz indiriminin etkilerini Milliyet'e şöyle açıkladı:
“Gecelik borç alıp verme faiziyle politika faizi şu anda yüzde 43.5 seviyesine geriledi. Bununla birlikte hem mevduat hem de kredi faizleri düşüş gösterdi. Konut kredisi faizleri aylık yüzde 2.79, yıllık maliyet ise yüzde 39 seviyelerine indi.”
Bayram, 1 milyon TL’lik konut kredisi için şu hesaplamayı yaptı:
Aylık ödeme: 28.900 TL
Toplam ödeme: 3.490.000 TL
Konut fiyatlarının daha da yükseleceği endişesi, ev almayı planlayan vatandaşları harekete geçirdi. Yüksek faiz oranlarına rağmen birçok kişi ertelenen taleplerini karşılamaya başladı. Ancak uzmanlar, acele edilmemesi ve faiz oranlarının düşmesinin beklenmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.
KONUT ALMANIN ZAMANI MI?
Muhammet Bayram, faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 25 ila yüzde 30 seviyelerine düşebileceğini ve konut alımı için daha uygun bir dönemin beklenmesi gerektiğini ifade etti.
Bayram, şu uyarılarda bulundu:
“Yüksek faiz oranlarından belirlenen aylık taksitler, vade boyunca sabit kalıyor. Bu durum, on yıl boyunca yüksek ödeme anlamına geliyor. "
"Ayrıca konut kredileri, taşıt veya ihtiyaç kredileri gibi yeniden yapılandırmaya tabi tutulmuyor. Ancak konut fiyatlarındaki artışı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.”"
Bayram, bazı ev sahipleri ve müteahhitlerin, faiz indirimlerini fırsat bilerek konut fiyatlarını yükselttiği konusunda uyarıda bulundu. “Maalesef vatandaşın talebi manipüle ediliyor. İhtiyaç yoksa, konut yatırımı için yıl sonuna kadar beklenmesi daha mantıklı” dedi.