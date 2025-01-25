Ev almayı planlayanlar dikkat: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi belli oldu

“Gecelik borç alıp verme faiziyle politika faizi şu anda yüzde 43.5 seviyesine geriledi. Bununla birlikte hem mevduat hem de kredi faizleri düşüş gösterdi. Konut kredisi faizleri aylık yüzde 2.79, yıllık maliyet ise yüzde 39 seviyelerine indi.”

Bayram, 1 milyon TL’lik konut kredisi için şu hesaplamayı yaptı:

Aylık ödeme: 28.900 TL

Toplam ödeme: 3.490.000 TL