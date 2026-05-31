Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat: Yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibi milyonlarca vatandaş için emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son günlere girildi. 2026 yılına ait ilk taksit ödemeleri 1 Haziran’da sona erecek.

Vergi yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen mükellefler için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda vatandaş ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirirken, işlemlerini son güne bırakanlar için gecikme faizi riski bulunuyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?

Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin online tahsilat sistemleri üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanında mobil bankacılık, internet bankacılığı ve e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkânı da sunuluyor.

Kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ve bayram tatili nedeniyle bazı belediye veznelerinde hizmet aksaması yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların işlemlerini son tarihten önce tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan emlak vergilerindeki artış oranlarının her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlendiği ifade edildi.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Emekliler, herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Muafiyet hakkından faydalanabilmek için Türkiye sınırları içerisinde yalnızca tek bir konuta sahip olunması gerekiyor. Ayrıca bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması şartı aranıyor. İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi bulunan konutlar da bu kapsam içerisinde değerlendiriliyor.