Ev hanımları nasıl emekli olacak?

Seçim öncesi vaatlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımları için emeklilik güvence fırsatını sundu. Bunun üzerine birçok ev hanımı nasıl emekli olunacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda ev hanımlarına emeklilik hakkında detaylar bildirildi.

AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI KAPSAMINDA EMEKLİLİK NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile koruma kalkanı programında ev hanımlarına emeklilik sözü verdi. Böylelikle ev hanımları emekli olabilme fırsatına sahip olacak. Aynı zamanda bu program kapsamında her ailedeki gençler başta olacak şekilde aile dertlerinden en az birisinin çalışması sağlanacak.

Emekli olmak isteyen ev hanımları başvuru yaparak bu fırsattan faydalanabilecek. Bakan Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yanık, hiçbir vatandaşın sosyal güvenlik dışında kalmamasını sağlayan çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: https://www.kamugundemi.com/gundem/ev-hanimlari-emekli-olabilecek-ev-hanimligi-emeklilik-basvurusu-nasil-yapilacak-38873