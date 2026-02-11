Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev sahibi olma hayali kuranlar için bankalar güncel faiz ve kâr payı oranlarını duyurdu. Kısa vadeli borçlanarak faiz yükünden kurtulmak isteyenler için 1 milyon TL'lik kredinin 24 aylık tablosu belli oldu. İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi...
Konut piyasasındaki durgunluk devam ederken, nakit gücü yüksek olan ancak tamamını peşin vermek istemeyen yatırımcılar kısa vadeli kredi seçeneklerine yöneliyor.
İşte bankalar ve 1.000.000 TL kredi için 24 ay vadeli güncel geri ödeme tablosu:
Akbank
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 60.326,80 TL
Toplam Ödeme: 1.489.593 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 56.160,20 TL
Toplam Ödeme: 1.369.844 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 56.470,25 TL
Toplam Ödeme: 1.395.986 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 56.532,37 TL
Toplam Ödeme: 1.389.478 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.719,70 TL
Toplam Ödeme: 1.426.872 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 58.349,94 TL
Toplam Ödeme: 1.413.598 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 60.005,60 TL
Toplam Ödeme: 1.459.134 TL
ING
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 63.521,84 TL
Toplam Ödeme: 1.547.208 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,64
Aylık Taksit: 56.781,23 TL
Toplam Ödeme: 1.391.293 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 56.470,25 TL
Toplam Ödeme: 1.380.536 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 57.093,13 TL
Toplam Ödeme: 1.407.037 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 60.262,49 TL
Toplam Ödeme: 1.471.399 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 60.262,49 TL
Toplam Ödeme: 1.468.959 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 60.971,91 TL
Toplam Ödeme: 1.489.602 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 61.750,75 TL
Toplam Ödeme: 1.501.702 TL