Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olma hayali kuranlar için bankalar güncel faiz ve kâr payı oranlarını duyurdu. Kısa vadeli borçlanarak faiz yükünden kurtulmak isteyenler için 1 milyon TL'lik kredinin 24 aylık tablosu belli oldu. İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 1

Konut piyasasındaki durgunluk devam ederken, nakit gücü yüksek olan ancak tamamını peşin vermek istemeyen yatırımcılar kısa vadeli kredi seçeneklerine yöneliyor.

1 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 2

İşte bankalar ve 1.000.000 TL kredi için 24 ay vadeli güncel geri ödeme tablosu:

2 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 3

Akbank
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 60.326,80 TL
Toplam Ödeme: 1.489.593 TL

3 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 4

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 56.160,20 TL
Toplam Ödeme: 1.369.844 TL

4 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 5

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 56.470,25 TL
Toplam Ödeme: 1.395.986 TL

5 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 6

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 56.532,37 TL
Toplam Ödeme: 1.389.478 TL

6 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 7

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.719,70 TL
Toplam Ödeme: 1.426.872 TL

7 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 8

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 58.349,94 TL
Toplam Ödeme: 1.413.598 TL

8 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 9

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 60.005,60 TL
Toplam Ödeme: 1.459.134 TL

9 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 10

ING
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 63.521,84 TL
Toplam Ödeme: 1.547.208 TL

10 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 11

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,64
Aylık Taksit: 56.781,23 TL
Toplam Ödeme: 1.391.293 TL

11 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 12

QNB
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 56.470,25 TL
Toplam Ödeme: 1.380.536 TL

12 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 13

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 57.093,13 TL
Toplam Ödeme: 1.407.037 TL

13 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 14

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 60.262,49 TL
Toplam Ödeme: 1.471.399 TL

14 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 15

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 60.262,49 TL
Toplam Ödeme: 1.468.959 TL

15 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 16

TEB
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 60.971,91 TL
Toplam Ödeme: 1.489.602 TL

16 17
Ev hayali 24 ayda kaça mal oluyor? İşte banka banka 1 milyon TL'nin geri ödemesi - Resim: 17

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 61.750,75 TL
Toplam Ödeme: 1.501.702 TL

17 17
konut kredisi