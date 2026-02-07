Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi?
120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekmek isteyen bir vatandaşın cebinden çıkacak aylık taksit tutarı cep yakıyor. En düşük ve en yüksek faiz oranı arasındaki fark, toplam geri ödemede 4 milyon TL'lik devasa bir uçuruma neden oluyor. İşte kuruşu kuruşuna güncel maliyet tablosu...
Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların kredi muslukları ve faiz oranları en kritik gündem maddesi olmaya devam ediyor.
İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 52.546,40 TL
Toplam Ödeme: 6.352.318 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 53.434,03 TL
Toplam Ödeme: 6.439.083 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 53.612,06 TL
Toplam Ödeme: 6.471.149 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 54.504,67 TL
Toplam Ödeme: 6.586.260 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.776.370 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.780.217 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.802.817 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.867.081 TL
ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.656.413 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.744.659 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.278.176 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.392.615 TL