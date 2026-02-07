Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi?

120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekmek isteyen bir vatandaşın cebinden çıkacak aylık taksit tutarı cep yakıyor. En düşük ve en yüksek faiz oranı arasındaki fark, toplam geri ödemede 4 milyon TL'lik devasa bir uçuruma neden oluyor. İşte kuruşu kuruşuna güncel maliyet tablosu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi?

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların kredi muslukları ve faiz oranları en kritik gündem maddesi olmaya devam ediyor.

İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 3

Akbank
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 52.546,40 TL
Toplam Ödeme: 6.352.318 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 4

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 53.434,03 TL
Toplam Ödeme: 6.439.083 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 5

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 53.612,06 TL
Toplam Ödeme: 6.471.149 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 6

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 54.504,67 TL
Toplam Ödeme: 6.586.260 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 7

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.776.370 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 8

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.780.217 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 9

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.802.817 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 10

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 11

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 12

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 13

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.867.081 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 14

ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.656.413 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 15

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.744.659 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 16

DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.278.176 TL

Ev hayali kuranlar dikkat: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun banka hangisi? - Resim: 17

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.392.615 TL

