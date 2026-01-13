Ev hayali kuranlar dikkat! Bu listeye bakmadan kredi çekmeyin, işte 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması
Konut kredisi faizlerinde ibre yeniden oynadı. Ev sahibi olmak için fırsat kollayan vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını mercek altına aldı. 60 ay vadeli 1 Milyon TL kredi çekmek isteyen bir vatandaşın ödeyeceği rakam belli oldu. İşte banka banka o hesaplama...
Yüksek konut fiyatları ve kredi faizleri nedeniyle durgunluk yaşayan gayrimenkul piyasasında gözler bankaların güncellediği oranlara çevrildi.
İşte 1.000.000 TL kredi ve 60 ay vade için bankaların sunduğu Faiz/Kar Payı Oranları, Aylık Taksitler ve Toplam Geri Ödeme tutarları:
Akbank
Faiz oranı: %2,79
Aylık taksit: 34.523,03 TL
Toplam ödeme: 2.113.131 TL
Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %2,64
Aylık taksit: 33.392,86 TL
Toplam ödeme: 2.025.571 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 33.767,72 TL
Toplam ödeme: 2.066.763 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 33.767,72 TL
Toplam ödeme: 2.067.663 TL
Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %2,81
Aylık taksit: 34.674,98 TL
Toplam ödeme: 2.113.200 TL
Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,13
Aylık taksit: 37.145,24 TL
Toplam ödeme: 2.247.714 TL
ING
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 40.007,90 TL
Toplam ödeme: 2.423.158 TL
QNB
Faiz oranı: %2,64
Aylık taksit: 33.392,86 TL
Toplam ödeme: 2.023.321 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 33.767,72 TL
Toplam ödeme: 2.053.538 TL
Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %2,89
Aylık taksit: 35.285,70 TL
Toplam ödeme: 2.130.342 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.185.994 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %3,10
Aylık taksit: 36.910,59 TL
Toplam ödeme: 2.240.911 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 37.616,37 TL
Toplam ödeme: 2.282.082 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,42
Aylık taksit: 39.444,64 TL
Toplam ödeme: 2.386.362 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 41.470,37 TL
Toplam ödeme: 2.507.822 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,81
Aylık taksit: 42.621,44 TL
Toplam ödeme: 2.576.886 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %4,29
Aylık taksit: 46.652,45 TL
Toplam ödeme: 2.823.717 TL