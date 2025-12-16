Ev hayali kuranlar için beklenen haber geldi: Konut kredilerinde gerileme! 750.000 TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
Aylardır yerinden kıpırdamayan konut kredisi oranlarında buzlar eriyor; geçen hafta başlayan düşüş trendine bugün bir yenisi daha eklendi. Peki 750.000 TL konut kredisinin 10 yıl vadeli geri ödemesi ne kadar oldu?
Gayrimenkul piyasasında gözler bankaların tabela faizlerine çevrildi. Merkez Bankası’nın geçen hafta aldığı kritik faiz indirimi kararı, uzun süredir finansmana erişimde zorluk yaşayan konut alıcıları için umut ışığı oldu.
AYLARDIR SÜREN "2,69" DİRENCİ KIRILDI
Konut kredisi piyasasında uzun süredir yüzde 2,69 düzeyinde çakılı kalan ve değişmeyen oranlar, Merkez Bankası'nın hamlesiyle birlikte gevşeme sürecine girdi. Sektörde "psikolojik sınır" olarak görülen bu direnç noktası, geçen hafta yapılan ilk müdahaleyle aşıldı ve oranlar ilk etapta yüzde 2,65 seviyesine geriledi.
Merkez Bankasının faiz indirimi kararının yarattığı olumlu hava, bu hafta da etkisini sürdürüyor. Konut kredilerinde bir indirim daha yapıldığı haberi piyasaya düştü. Faizlerdeki bu aşağı yönlü ivme, ev sahibi olmak isteyip de yüksek maliyetler nedeniyle beklemeye geçen vatandaşları harekete geçirdi.
16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vatandaşların en çok merak ettiği konu, bankaların sunduğu en güncel teklifler oldu.
İşte 750.000 TL konut kredisinin 10 yıl vadeli geri ödemesi:
Akbank
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 20.775,49 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.522.568 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 21.384,35 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.586.872 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 21.452,28 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.597.894 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.637.396 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.638.046 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 21.861,01 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.647.781 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 23.722,64 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.864.166 TL
ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 26.964,78 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.257.207 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.543.963 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.551.688 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.618.896 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.681.172 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.957.218 TL