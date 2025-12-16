Ev hayali kuranlar için beklenen haber geldi: Konut kredilerinde gerileme! 750.000 TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz indirimi kararının yarattığı olumlu hava, bu hafta da etkisini sürdürüyor. Konut kredilerinde bir indirim daha yapıldığı haberi piyasaya düştü. Faizlerdeki bu aşağı yönlü ivme, ev sahibi olmak isteyip de yüksek maliyetler nedeniyle beklemeye geçen vatandaşları harekete geçirdi.