Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" haberlerine de açıklık getirildi.

# kiralık konut
Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama - Resim: 1 1 4

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" haberlerine de açıklık getirildi.

Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama - Resim: 2 2 4

Deprem sonrası artan kira fiyatlarının ardından il bazında kira fiyatlarında bir sınır getirileceği iddiası kamuoyuna yansımıştı.

Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama - Resim: 3 3 4

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 7-28 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde bu konuya değindi.

Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama - Resim: 4 4 4

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Haberglobal.com