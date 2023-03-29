Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" haberlerine de açıklık getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" haberlerine de açıklık getirildi.
Deprem sonrası artan kira fiyatlarının ardından il bazında kira fiyatlarında bir sınır getirileceği iddiası kamuoyuna yansımıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 7-28 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde bu konuya değindi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: Haberglobal.com