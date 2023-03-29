Ev kiralarına il il limit getirilecek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Haberglobal.com