Ev kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?
1 milyon TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi hesaplamaları belli oldu. İşte faiz oranları ve aylık geri ödeme tutarları...
Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. Aylık taksitler 28 bin TL’den başlayıp 43 bin TL’yi aşarken, toplam geri ödeme tutarları arasında 2 milyon TL’den fazla fark bulunuyor.
İşte 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi geri ödeme tutarları:
AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Ödeme: 28.060,70 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.398.044 TL
KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Ödeme: 28.060,70 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.391.869 TL
İŞ BANKASI – EV KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Ödeme: 28.966,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.507.628 TL
VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Ödeme: 28.966,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.497.928 TL
GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Ödeme: 30.797,66 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.727.169 TL
YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Ödeme: 30.797,66 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.719.293 TL
TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Ödeme: 34.060,75 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.105.990 TL
ING – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Ödeme: 37.862,01 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.565.225 TL
HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Ödeme: 28.150,90 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.404.683 TL
QNB – STANDART MORTGAGE
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Ödeme: 29.512,73 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.560.317 TL
TEB – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Ödeme: 29.512,73 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.566.904 TL
ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 32.654,09 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.937.190 TL
ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Ödeme: 36.333,58 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.384.604 TL
DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Ödeme: 38.533,65 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.642.738 TL
ICBC TURKEY – YENİ EVİM KREDİSİ
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Ödeme: 42.012,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.060.232 TL
ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Ödeme: 43.179,35 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.199.842 TL