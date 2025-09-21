Ev kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. Aylık taksitler 28 bin TL’den başlayıp 43 bin TL’yi aşarken, toplam geri ödeme tutarları arasında 2 milyon TL’den fazla fark bulunuyor.

İşte 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi geri ödeme tutarları: