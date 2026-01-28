Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu! İşte 1 milyon TL konut kredisinin 12 aylık geri ödeme planı

Konut kredisi faiz oranlarındaki son durum, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 1 Milyon TL'lik konut kredisini kısa vadede kapatmak isteyenler için bankaların sunduğu 12 aylık geri ödeme planları belli oldu. İşte 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tutarları

Bankacılık sektöründe konut kredisi faiz/kâr payı oranları güncellendi. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası nedeniyle kredi maliyetleri artarken, vatandaşlar "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Özellikle borcunu kısa sürede bitirmek isteyip 12 ay (1 yıl) vade seçeneğini değerlendirenler için ortaya çıkan tablo, aylık ödeme gücünün sınırlarını zorluyor.

İşte bankalar ve 1 milyon TL kredi için 12 ay vadeli geri ödeme listesi:

Akbank
Faiz oranı: %3,40
Aylık taksit: 102.875,85 TL
Toplam ödeme: 1.276.260 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %2,60
Aylık taksit: 98.078,34 TL
Toplam ödeme: 1.217.640 TL

Albaraka Türk
Kâr payı oranı: %2,63
Aylık taksit: 98.256,07 TL
Toplam ödeme: 1.203.967 TL

Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %2,64
Aylık taksit: 98.315,36 TL
Toplam ödeme: 1.201.784 TL

Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %2,71
Aylık taksit: 98.730,86 TL
Toplam ödeme: 1.217.472 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,79
Aylık taksit: 99.206,86 TL
Toplam ödeme: 1.232.082 TL

Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %2,89
Aylık taksit: 99.803,55 TL
Toplam ödeme: 1.210.842 TL

Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,19
Aylık taksit: 101.604,90 TL
Toplam ödeme: 1.238.258 TL

ING
Faiz oranı: %3,89
Aylık taksit: 105.873,21 TL
Toplam ödeme: 1.293.162 TL

QNB
Faiz oranı: %2,64
Aylık taksit: 98.315,36 TL
Toplam ödeme: 1.205.034 TL

Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 98.612,05 TL
Toplam ödeme: 1.220.146 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 101.604,90 TL
Toplam ödeme: 1.244.358 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 102.209,09 TL
Toplam ödeme: 1.249.169 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,42
Aylık taksit: 102.997,32 TL
Toplam ödeme: 1.255.651 TL

TEB
Faiz oranı: %3,60
Aylık taksit: 104.093,90 TL
Toplam ödeme: 1.275.403 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 104.521,97 TL
Toplam ödeme: 1.273.863 TL

DenizBank
Faiz oranı: %3,81
Aylık taksit: 105.380,82 TL
Toplam ödeme: 1.289.669 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %4,29
Aylık taksit: 108.352,76 TL
Toplam ödeme: 1.324.803 TL

