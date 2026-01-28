Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu! İşte 1 milyon TL konut kredisinin 12 aylık geri ödeme planı
Konut kredisi faiz oranlarındaki son durum, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 1 Milyon TL'lik konut kredisini kısa vadede kapatmak isteyenler için bankaların sunduğu 12 aylık geri ödeme planları belli oldu. İşte 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tutarları
Bankacılık sektöründe konut kredisi faiz/kâr payı oranları güncellendi. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası nedeniyle kredi maliyetleri artarken, vatandaşlar "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.
Özellikle borcunu kısa sürede bitirmek isteyip 12 ay (1 yıl) vade seçeneğini değerlendirenler için ortaya çıkan tablo, aylık ödeme gücünün sınırlarını zorluyor.
İşte bankalar ve 1 milyon TL kredi için 12 ay vadeli geri ödeme listesi:
Akbank
Faiz oranı: %3,40
Aylık taksit: 102.875,85 TL
Toplam ödeme: 1.276.260 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %2,60
Aylık taksit: 98.078,34 TL
Toplam ödeme: 1.217.640 TL
Albaraka Türk
Kâr payı oranı: %2,63
Aylık taksit: 98.256,07 TL
Toplam ödeme: 1.203.967 TL
Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %2,64
Aylık taksit: 98.315,36 TL
Toplam ödeme: 1.201.784 TL
Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %2,71
Aylık taksit: 98.730,86 TL
Toplam ödeme: 1.217.472 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,79
Aylık taksit: 99.206,86 TL
Toplam ödeme: 1.232.082 TL
Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %2,89
Aylık taksit: 99.803,55 TL
Toplam ödeme: 1.210.842 TL
Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,19
Aylık taksit: 101.604,90 TL
Toplam ödeme: 1.238.258 TL
ING
Faiz oranı: %3,89
Aylık taksit: 105.873,21 TL
Toplam ödeme: 1.293.162 TL
QNB
Faiz oranı: %2,64
Aylık taksit: 98.315,36 TL
Toplam ödeme: 1.205.034 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 98.612,05 TL
Toplam ödeme: 1.220.146 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 101.604,90 TL
Toplam ödeme: 1.244.358 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 102.209,09 TL
Toplam ödeme: 1.249.169 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,42
Aylık taksit: 102.997,32 TL
Toplam ödeme: 1.255.651 TL
TEB
Faiz oranı: %3,60
Aylık taksit: 104.093,90 TL
Toplam ödeme: 1.275.403 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 104.521,97 TL
Toplam ödeme: 1.273.863 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,81
Aylık taksit: 105.380,82 TL
Toplam ödeme: 1.289.669 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %4,29
Aylık taksit: 108.352,76 TL
Toplam ödeme: 1.324.803 TL