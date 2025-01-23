Ev sahibi kirayı düşük buldu: Mahkeme karar verdi

Kiracı, 2018 yılında 6.500 TL kira ödeyerek evi tutmuştu. 2023 yılına gelindiğinde kira bedeli 18.750 TL’ye yükselmişti. Ancak ev sahibi bu miktarı yeterli görmeyerek kira bedelinin 60 bin TL olması gerektiğini savundu ve dava açtı. Konuyla ilgili detayları paylaşan Avukat Aylin Esra Eren, yaşanan bu örnek olayla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulundu:

- İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan bir konut 01.11.2018 tarihinde 6.500 TL aylık kira bedeli ile kiraya verilmiştir. Kiraya verildiği sırada daire sıfır olarak kiracıya teslim edildi. Ancak ilerleyen süreçte kira bedeli rayiç değerlerin altında kaldı. TÜFE oranlarında ve pandemi sürecinde yüze 25 zam sınırına göre zamlar yapıldı. Gelinen bu süreçte kira bedelinin rayicin altında kalması nedeniyle ev sahibi 27.12.2023 tarihinde Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesinde kira uyarlama davası açtı. Kira uyarlama davası açıldığı sırada kiracı daire için 18.750 TL kira bedeli ödemekteydi. Ev sahibi ise kiranın 60 bin TL olmasını istiyordu.

İlk duruşmada, hakim dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda, mimar, inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti daireyi incelemek üzere görevlendirildi.

BÖLGEDEKİ EMSAL KİRALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bilirkişi heyeti, dairenin bulunduğu konumu inceledi, fotoğraflar çekti ve bölgedeki benzer dairelerin kira sözleşmelerini araştırdı. İncelemelerde, dairenin işlek bir cadde üzerinde, Marmaray’a, sahile, eski havalimanına ve çarşıya yakın konumlandığı, ayrıca binanın 6 yaşında olduğu belirlendi.

2023 ve 2024 KİRA SÖZLEŞMELERİ İNCELENDİ

Bilirkişi raporunda, 2023 ve 2024 yıllarına ait yeni kira sözleşmeleri değerlendirildi. Bu kapsamda 2024 yılına ait 70 bin TL’lik ve 45 bin TL’lik kira sözleşmeleri emsal olarak rapora dahil edildi.

EMSAL KİRA BEDELİ 70 BİN TL

İncelenen dairenin 3+1, 110 metrekare olduğu tespit edildi. Bilirkişi, bölgedeki mevcut kira piyasası ve emsal sözleşmeler doğrultusunda bu dairenin kira bedelini 70 bin TL olarak belirledi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

"Hakim 17.01.2025 tarihindeki ikinci duruşmada aylık 60 bin TL net kira bedeli ödenmesine karar verdi. Böylelikle dava açıldıktan 1 yıl sonra hakim süreci karara bağlamış oldu. Ev sahibi aylık kira bedelinin 60 bin TL olmasını talep etmişti. Eğer ev sahibi burada kiranın 70 bin TL olmasını isteseydi, bilirkişi kira tespiti göz önünde bulundurularak hakim kira bedelini 70 bin TL olarak belirleyebilirdi. Hakim burada talebi karşılamış oldu. Böylelikle emsal nitelikte olabilecek kira bedeli mahkeme tarafından yüksek bir tutarda belirlenmiştir.”