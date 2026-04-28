Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 2 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.129.805 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 55.042,17 TL
Toplam Ödeme: 6.632.060 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.752.768 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 58.114,01 TL
Toplam Ödeme: 7.011.383 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 61.042,50 TL
Toplam Ödeme: 7.354.600 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.419.122 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 61.779,84 TL
Toplam Ödeme: 7.460.180 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.776.370 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.867.081 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 67.557,02 TL
Toplam Ödeme: 8.136.942 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.744.659 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 78.799,20 TL
Toplam Ödeme: 9.485.474 TL