Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 2 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

1 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

2 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 3

Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.129.805 TL

3 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 4

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 55.042,17 TL
Toplam Ödeme: 6.632.060 TL

4 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 5

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.752.768 TL

5 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 6

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 58.114,01 TL
Toplam Ödeme: 7.011.383 TL

6 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 7

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 61.042,50 TL
Toplam Ödeme: 7.354.600 TL

7 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 8

ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.419.122 TL

8 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 9

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 61.779,84 TL
Toplam Ödeme: 7.460.180 TL

9 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 10

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.776.370 TL

10 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 11

TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL

11 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 12

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL

12 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 13

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.867.081 TL

13 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 14

DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 67.557,02 TL
Toplam Ödeme: 8.136.942 TL

14 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 15

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.744.659 TL

15 16
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 16

Anadolubank
Faiz Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 78.799,20 TL
Toplam Ödeme: 9.485.474 TL

16 16
konut kredisi