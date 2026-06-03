Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 750 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 750 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 2

İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 23.098,24 TL
Toplam ödeme: 2.812.288 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 4

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,59
Aylık taksit: 20.372,18 TL
Toplam ödeme: 2.456.611 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 5

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,63
Aylık taksit: 20.640,81 TL
Toplam ödeme: 2.497.647 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 6

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 21.792,75 TL
Toplam ödeme: 2.646.582 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 7

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,83
Aylık taksit: 21.997,67 TL
Toplam ödeme: 2.663.364 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 23.098,24 TL
Toplam ödeme: 2.793.222 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 9

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 23.098,24 TL
Toplam ödeme: 2.795.038 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 24.140,88 TL
Toplam ödeme: 2.937.255 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 11

Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 21.045,53 TL
Toplam ödeme: 2.561.015 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 12

QNB
Faiz oranı: %2,84
Aylık taksit: 22.066,09 TL
Toplam ödeme: 2.671.930 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 13

TEB
Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 22.134,55 TL
Toplam ödeme: 2.681.172 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 22.408,91 TL
Toplam ödeme: 2.710.479 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 15

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 24.490,57 TL
Toplam ödeme: 2.962.718 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %3,31
Aylık taksit: 25.333,88 TL
Toplam ödeme: 3.063.915 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 17

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 27.250,18 TL
Toplam ödeme: 3.288.371 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 18

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 29.044,39 TL
Toplam ödeme: 3.503.760 TL

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Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! İşte banka banka 750 bin TL konut kredisinin geri ödemesi - Resim: 19

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 29.549,70 TL
Toplam ödeme: 3.569.284 TL

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