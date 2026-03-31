Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte 500 bin TL'lik kredinin banka banka geri ödemesi...

Konut satın almayı planlayan vatandaşlar için bankaların 500.000 TL tutarlı ve 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları güncellendi. İşte 500 bin TL'lik kredinin banka banka geri ödemesi...
Gayrimenkul piyasasında ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi oranları, kamu ve özel bankaların güncel paketleriyle yeniden şekillendi.
500.000 TL kredi tutarı ve 120 ay (10 yıl) vade seçeneği için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksit miktarları ve vade sonundaki toplam geri ödeme tutarları netleşti.
İşte 500.000 TL’nin 120 ay vadede banka banka geri ödeme tablosu:
Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.810.014 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 13.581,46 TL
Toplam Ödeme: 1.640.475 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 13.760,54 TL
Toplam Ödeme: 1.673.659 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 13.760,54 TL
Toplam Ödeme: 1.670.764 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 13.850,32 TL
Toplam Ödeme: 1.700.238 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,76
Aylık Taksit: 14.346,85 TL
Toplam Ödeme: 1.751.824 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 15.260,63 TL
Toplam Ödeme: 1.853.275 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.868.043 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.886.959 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 13.136,60 TL
Toplam Ödeme: 1.599.142 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 13.358,51 TL
Toplam Ödeme: 1.635.021 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.717.944 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.794.540 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.812.872 TL