Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte 500 bin TL'lik kredinin banka banka geri ödemesi...

Konut satın almayı planlayan vatandaşlar için bankaların 500.000 TL tutarlı ve 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları güncellendi. İşte 500 bin TL'lik kredinin banka banka geri ödemesi...

Gayrimenkul piyasasında ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi oranları, kamu ve özel bankaların güncel paketleriyle yeniden şekillendi.

500.000 TL kredi tutarı ve 120 ay (10 yıl) vade seçeneği için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksit miktarları ve vade sonundaki toplam geri ödeme tutarları netleşti.

İşte 500.000 TL’nin 120 ay vadede banka banka geri ödeme tablosu:

Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.810.014 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 13.581,46 TL
Toplam Ödeme: 1.640.475 TL

Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 13.760,54 TL
Toplam Ödeme: 1.673.659 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 13.760,54 TL
Toplam Ödeme: 1.670.764 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 13.850,32 TL
Toplam Ödeme: 1.700.238 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,76
Aylık Taksit: 14.346,85 TL
Toplam Ödeme: 1.751.824 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 15.260,63 TL
Toplam Ödeme: 1.853.275 TL

ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.868.043 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.398,83 TL
Toplam Ödeme: 1.886.959 TL

QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 13.136,60 TL
Toplam Ödeme: 1.599.142 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 13.358,51 TL
Toplam Ödeme: 1.635.021 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 14.030,35 TL
Toplam Ödeme: 1.717.944 TL

TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 14.756,37 TL
Toplam Ödeme: 1.794.540 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 14.939,27 TL
Toplam Ödeme: 1.812.872 TL

