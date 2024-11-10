Ev sahibi olmak isteyenlere müjde: Kredi taksitleri yarı yarıya düştü

Konut kredisi taksitlerinde büyük düşüş! Ev sahibi olmayı isteyenler için sevindiren bir gelişme yaşandı. İlk kez ev alacaklar için kredi faiz oranları gerilerken, taksitler de yarı yarıya azaldı. Bu değişiklikle birlikte, ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiren taksit oranlarındaki düşüş, konut alıcıları için büyük bir avantaj sunuyor.

Taksitlerin düşmesiyle beraber, özellikle gençler ve yeni evli çiftler için bu dönemde ev sahibi olmak daha kolay hale geldi.

ÖDEMELER YARI YARIYA AZALDI

BDDK bu konuda yeni bir düzenlemeye giderek konut kampanyaları başlattı. İlk evini alacaklara özel kredi faiz oranları 2.79'a kadar düşerken, aylık ödemeler neredeyse yarı yarıya azaldı.

Gayrimenkul danışmanı Alper İşler, "Dar gelirlinin eğer ki kendi kapasitesi dahilinde krediyi ödeyebiliyorsa kesinlikle bu krediyi bence kullanmalı" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ek olan risk ağırlığını kaldırdı. Böylece faiz yükünün azaltılmasına kapı açtı. İşler "Bunu kamu bankaları ilk önce başlattı, sonrasında özel bankalar da bunu sahiplendi" değerlendirmesinde bulundu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Yükselen konut kredisi faizleri bunun yanında şişen ev fiyatları ile beraber vatandaş da kara kara düşünüyordu. İşte bunun önüne geçmek için bankalar da bir düğmeye bastı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri 3'ün altına çekildi.

İşler, şu açıklamaları yaptı:

"Özellikle BDDK'nın yapmış olduğu bu son düzenlemeler kamu bankalarında 2.79'luk bir oranı bulunuyor, bu aylık 29 bin lira gibi rakamlara kadar düşmüş oldu. Aslında burada psikolojik sınır olan 30 bin liranın biraz daha altına inmiş olduk"

13 BİN TL İNDİRİM!

Yapılan düzenleme öncesinde 1 milyon liralık kredinin yüzde 4,15 faizle 120 ay vadede aylık ödemesi 41 bin 817 liraya kadar ulaşıyordu. Şimdi ise aynı tutar ve vadede oran yüzde 2,79'a düşürüldü. Aylık taksitler 28 bin 966 liraya kadar iniyor. Buna göre 13 bin TL'lik indirime gidildi.

SATIŞLAR ARTTI

Yapılan bu kredi kolaylığı konut satışlarını da arttırdı. İşler "Özellikle Ekim ayında rekor bir satış oldu. 2022 yılından beri hiç bu kadar yüksek bir satış olmamıştı" dedi.