Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak!

Emlak vergisi ikinci taksitleri için son gün yarın. Belediye ve e-Devlet üzerinden yapılabilen ödemelerde gecikmeye düşenlere yüzde zam uygulanacak.

Bina, arsa ya da iş yeri sahibi olanların emlak vergisinin ikinci taksidini ödeyebileceği süre yarın bitiyor. Mükellefler, borçlarını gün içinde yatırmak zorunda.

Vergi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek ödenebiliyor. e-Devlet sistemine entegre belediyelerde ise borç sorgulama ve çevrim içi ödeme seçeneği bulunuyor.

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler ile emekli dul-yetim aylığı alan kişilerden emlak vergisi talep edilmiyor.

Engelli bireyler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen vatandaşlar için de emlak vergisi muafiyeti geçerli.

Ödemeyi zamanında yapmayanlar için mevzuat gereği yüzde 3,5 oranında gecikme zammı hesaplanacak. Bu oran borca doğrudan yansıtılacak.

